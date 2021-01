The Death of Robert / 15 Canciones para 15 Momentos

The Death Of Robert, banda nacida en Barcelona en 2018, publicó su primer disco, Casablanca, en mayo del pasado 2020, un trabajo autoeditado y producido por Alberto Pérez Sánchez de Sol de Sants (Barcelona). Según ellos mismos nos cuentan, estamos ante un disco bastante ecléctico, con 11 temas que recorren un mood que varía bastante durante la escucha: hay rabia, amor, decepción, tristeza, sensualidad, un poco todos los sentimientos que han inspirado e influenciado sus vidas en estos dos años.

1 – Canción para un funeral

Seguramente, escogería el Nocturno 20 en C# menor de Chopin. ¿Qué composición mejor que esta para exprimir la desolación y la sensación de pérdida?

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Pues la única canción que puse como alarma de despertador que se quedó ahí por años y de la cuál nunca me cansé es Honey & The Moon, de Joseph Arthur, cantautor americano bastante conocido por su pop-folk melancólico. Sus arpegios suaves y dulces en la intro de la canción eran la mejor manera para despertarse tranquilamente.

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, lease extraterrestres

Chamber of Reflection, de Mac Demarco. Esos synths vintage que dan una sensación etérea, lejana, son perfectos para recibir a alguien que no pertenece a nuestras tierras, alguien raro y desconocido. Un poco como la música y el personaje de Mac mismo, extranjero, de formas diferentes, agrio.

4 – Canción para un resacón

The Way Things Change, de Yellow Days. Relaja bastante, lleva buen rollo, tranquilido, para un domingo de resaca. Al ser tan dreamy, te deja un poco nostálgico y soñador, pensando en todas las cosas que hiciste (y que no hiciste!) la noche antes y en cuanto te emborrachaste.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

The Mysterious Vanishing of Electra, de Anna Von Hausswolff. Creo que es la artista descendiente de los míticos Swans, y el tiempo nos dará la razón. El sonido tan tétrico y oscuro que desprende su órgano de iglesia nos lleva directos al mismísimo infierno. En tiempos de felicidad, un poco de sufrimiento se agradece, y brindamos por ello.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Anyone Else But You, de Moldy Peaches. Es una de las canciones de la película Juno, y muy especial para mí. En ella se transmite sencillez y amor puro, y para cantar en pareja es perfecto. Sin embargo, no diría que no a un As Long As You Love Me de los Backstreet Boys para bailar borracho con los colegas (mi amigo Chino ya lo sabe). Nunca falla.

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Stagger Lee, de Nick Cave. No puedo tenerlo más claro, soñaría que esta canción y letra fuesen mías. Canción a modo de poema en crescendo, donde la locura va aumentando según el bucle musical va evolucionando. Por un segundo entran ganas de asesinar a alguien y vivir la vida del Joker a través del caos. Dame paz y dame guerra, yo me transformaré y volaré contigo Nick.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Angeles de Elliot Smith: esta canción me transporta a un mundo aparte donde todo lo que te rodea deja de ser importante, su dulce voz junto a los arpegios perfectamente ligados con las segundas voces hacen de este tema una perfecta “cápsula aislante” para subir a la estratosfera y ver tu vida desde otra perspectiva.

9 – Canción para ir a correr

Gone Up In Flames de Morning Runner: Desde que tengo uso de razón, todas las veces que he salido a correr (2 o 3) siempre he escuchado esta canción, ya sea por la energia que desprende o porque cuando la descubrí a los 13 años aprendí que runner era corredor en inglés.

10 – Canción para un día de playa

2 Trees de Foals: Esta es por excelencia mi canción favorita para escuchar en una playa (idealmente una playa poco concurrida y no Benidorm en agosto), el ritmo de la canción encaja perfectamente con el reflejo de la luz en el mar, los destellos brillantes acompañan y ligan muy bien con el tema, las vistas hacen el resto.

11 – La jodida mejor canción de amor

Flume de Bon Iver: (Esa persona te enseña la canción) + (Esa persona te rompe el corazón) / (te recreas en el dolor y la escuchas en bucle horas y horas) = la jodida mejor canción de amor.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Pxxr gvng – Tu coño es mi droga . Se me ha venido esta canción porque, para mi, este grupo ha sabido hacer del fenómeno hater su aliado. Eso me ha hecho reflexionar sobre que no existe la mala publicidad y, gracias a ellos, entendí que en cierto sentido el amor y el odio son dos caras de la misma moneda.

13 – Canción más rara que hayas escuchado

John Cage y 4’33” – Esta canción (en la que no hay ni una sola nota) es una invitación a repensar el sentido de la música. Para muchos ha resultado ser el gran precursor de lo que hoy se conoce como noise, una disciplina artística que reconoce el caos como algo bello.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

Johnny Cash – Hurt – Además de que me encantaría que Trent Reznor me hiciera una cover, creo que es una de las canciones más bonitas que he escuchado. Me hace sentir lo frágiles que somos y al mismo tiempo me recuerda el valor de ser fiel a uno mismo.

15 – Canción para una manifestación

Rage Against the Machine – Killing in the name – Esta no la he tenido ni que pensar, todo un himno de la desobediencia, ¡ojalá tenga la oportunidad de escucharla en directo!

The Death of Robert / 15 Canciones para 15 Momentos en Spotify

The Death of Robert / 15 Canciones para 15 Momentos en Apple Music