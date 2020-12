Hace tan solo un par de semanas que salió a la venta Lucero del Alba, el disco debut de Yana Zafiro. Si aún no te suena su nombre, contarte que acaba de cumplir 23 años, nació en Ucrania y vive en Murcia, y su desbordante creatividad le lleva a crear hits como si tal cosa, mezclando pop, bases electrónicas, ingenio, carisma e imaginación.

Además, Yana Zafiro lo hace todo. Escribe, canta, produce, diseña. Todo lo que hace se convierte en oro, con una personalidad desbordante que va del pop de dormitorio a la electrónica; de jitazos hiperpop a medios tiempos de alto calado emocional. Por eso, coincidiendo con el lanzamiento de este disco, hemos querido invitarla para que nos presente cada una de las canciones de este trabajo y qué hay detrás de cada una. Comencemos.

Bienvenida a CrazyMinds. Lo primero, preséntate para nuestros lectores

Hola, soy Yana Zafiro y mi primer LP se titula Lucero del Alba.

¿Cuándo y cómo podremos escucharlo?

Desde el pasado viernes 27 de noviembre ya está disponible en todas las plataformas (Apple Music y Spotify), por ejemplo) y saldrá una edición en vinilo y cassette.

¿Dónde y con quién lo has grabado?

El disco está producido junto a Celia Spellman en nuestras habitaciones (Murcia /Arneva y Madrid/Birmingham).

Si tuvieras que definir el LP, su significado, su sonido, sus influencias… ¿Cómo lo harías?

Me siento muy identificada con el término “lucero del alba”, quería hacerlo propio, para mi es la caída y la resurrección de uno mismo. Por ello el disco se divide en dos partes tituladas “Así en el cielo” y “Como en el infierno”.

De mis influencias, podría destacar que este año mi maestro ha sido A.G. Cook, junto a Laura Les, Andrew Goes To Hell, Dorian Electra, Ravenna Golden, CharliXCX, LaGoonyChonga, Alice Gas, Ayesha Erotica o Black Dresses.

Venga, comparte con nosotros alguna gran anécdota graciosa, surrealista o incluso perdida del periodo de grabación

Nos mandamos muchos memes, no nos hacen falta anécdotas. Mi meme favorito, el de Charlixcx recogiendo leche de A.G. Cook vaca esquelética.

Ahora, normalmente, estarías a punto de empezar una gira y pensando ya en los festivales del próximo verano, pero con la situación actual por la pandemia, ¿qué planes tienes para presentarlo en directo?

Pues a lo mejor hago un ciberdirecto en algún momento; rollo con entrevista, pinchada, amigos, brillitos y monstruitos.

Nos gustaría que nos contases todo sobre cada una de las canciones del disco: el significado, la inspiración, si hay alguna historia detrás, lo que sientes al tocarla en directo.



1. Lolita

Habla sobre el odio que siento hacia mi misma y enumero mis errores para recordármelo. Su sonido está enfocado a transformar al oyente para convertirse en un pasajero del viaje sónico de Lucero del Alba.

2. Cáliz de Sangre

Pensaba mucho en el sonido de la destrucción. Cuando estas tan enamorado y lo único que quieres es compartir tu sangre con la otra persona y aniquilar a todo aquello que se encuentre ante vuestro amor. Es una oda al amor hasta la muerte, realmente queda bastante poco de él cuando las relaciones no suelen durar más de un año, por ello el sonido destructivo, la rabia que me da no poder sentir eso.

3. Hola Tío

Una larga historia, ya que es una canción que escribí en 2018 porque siempre mis amigas y yo hemos tenido problemas con hombres simios que lo único que respetan es su propio poder. Siempre que la escucho me imagino en todas y cada una de las barras que he estado de un bar, y escogí sonidos de Zelda luchando contra enemigos, creo que es el sonido que más se repite en toda la canción, también con un arrastre apoteósico. Las voces son mías pero como si fuesen de personajes cualquiera de una historia, realmente es como un relato.

4. Xti (ft. Valverdina)

Fue una de las veces que pisé Madrid, me quedé en casa de Maria y surgió escribir una canción de sacrificios por alguien. Estuvimos literalmente una madrugada entera repitiendo frases, cambiando versos, reestructurando y buscándole el sentido al estar enamoradas de alguien. Acabamos hablando de todo lo que una hacía por amor, cómo no, y de ahí la letra de la canción.

5. Quiero un Castillo

Es la canción más triste del disco, y cuenta cómo me siento diariamente en mi castillo mental, mi fortaleza a la que no dejo entrar a nadie. La representación de un chico entrando a él y cómo al final acaba matándose por mi petición. Celia se esforzó muchísimo en esta producción, buscábamos algo muy elegante que represente toda aquella delicadeza que reflejo cuando estoy tumbada en la cama medio muerta por mi malestar personal. Creo que está conseguida por completo.

6. Otra Vez

Es el dolor de no dejar de querer a una persona que no te conviene. Es una lucha interna que te advierte todo el tiempo que no es correcto lo que piensas sobre esa persona. Celia consiguió una producción delicada que trasmite ese dolor pero desde una mirada preciosista, no deja de ser romántico y llevadero sentirse así.

7. Días (ft. Clara Sweething)

Una canción animada sobre un sueño jodido de una persona con la que ya lo has dejado. Sueñas que todo es como antes, pero te despiertas y ves que es un mierdas y lo odias. Hacer esta canción con Clara era un puntazo porque compartimos ese odio por los chicos malos y también que nosotras somos chicas malas. En cuanto a sonido, buscaba que fuese divertido y algo muy sencillo y fácil. El detalle del final es de la película Kids.

8. TLP

Mi canción favorita, no sé cómo me pudo salir una estructura tan genial. Los sonidos chirriantes y puntiagudos son mi cosa favorita del mundo ahora mismo, y esta canción los tiene. Además, la letra es macarra, pues es exactamente cómo me siento yo cuando estoy bien.

9. Lorazepam 5mg

Cada vez quiero más a esta canción, mi primera producción con Celia, y que marca un comienzo musical muy importante para mi. Es la entrada a expresar musicalmente cómo me siento sin seguir ningún canon.

10. Brillando (ft. Celia Spellman)

Mi segunda canción favorita. Describe la amistad perfecta y la sintonía. Tiene muchos sintes porque no parábamos de encontrar sonidos chulísimos que nos encantaban y queríamos meterlos todos y hacer una canción que brillase muchísimo. Es la última canción que se compuso y probablemente la más difícil, porque se escribió rápido y no hubo tiempo de asentamiento. Aun así, es perfecta, no puedo parar de sonreír cuando la escucho.

Finalmente, un deseo. ¿Qué esperas conseguir o que te traiga este nuevo LP? ¡Mucha suerte!

Busco quererme, que me guste lo que hago y sentirme segura. Aunque creo que eso no lo consigue un disco, así que solo busco expresarme.

Escucha “Lucero del Alba” a continuación: