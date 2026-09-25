Anabel Lee ya no necesita elegir una sola versión de sí misma. Después de dos discos construidos sobre la urgencia y la crudeza emocional, la banda de Terrassa publica hoy, 25 de septiembre de 2026, “Todas las vidas” a través de Vanana Records, su nuevo disco y tercer álbum de estudio. Once canciones en las que Víctor Mejías (voz), Perdi (bajo), Jordi Orellana (batería) y Vio (guitarra) dejan de perseguir una sola identidad y reúnen, por fin, todas las versiones del grupo: la que se enfada, la que se siente fuera de lugar, la que vuelve a enamorarse y la que encuentra fuerzas para sostener a alguien más.

«Alejarnos de lo que fuimos no ha sido tomar distancia, porque lo seguimos llevando dentro. Por eso esto no es un reset: es un eco», explica la banda sobre un álbum que entiende el cambio como parte de su propia identidad.

Un sonido que deja de elegir un solo camino

“Todas las vidas” conserva la urgencia del punk y la intensidad de guitarras que han definido a Anabel Lee desde su debut, pero la banda se permite ahora sintetizadores, vientos y melodías cada vez más abiertas al pop. Los adelantos ya apuntaban esa dirección: “Ven a jugar” convirtió la autoestima en un desafío entre bajos contundentes, trompeta y trombón; “Harto de paredes”, tema que cierra el disco, exploró sonidos más luminosos con ecos del rock español de cambio de milenio; y “Wilson” (título que remite al balón de la película Náufrago) llevó el ska festivo hasta un estribillo de hardcore moderno, transformando el aislamiento en un canto colectivo.

Sidonie, Despistaos y Magüi de Ginebras se suman al viaje

Las colaboraciones también forman parte de esa convivencia de identidades. Con Sidonie, “Estado mental” abre el espacio más luminoso y vulnerable del disco: una canción sobre la amistad y la importancia de acompañar a quien pierde el rumbo, no de rescatarlo. Despistaos aporta la voz de Dani Marco a “Eterno Parque Galván”, donde las guitarras y las melodías del pop rock de los 2000 sostienen una historia de recuerdos y heridas que vuelven una y otra vez. Y Magüi, de Ginebras, comparte con la banda “Me cago en el amor”, un desahogo que reconoce lo difícil que resulta renunciar a enamorarse incluso después de haber salido malparado.

Karol G, del reguetón al emo-punk

El álbum también recoge la versión de Anabel Lee de “Si Antes Te Hubiera Conocido”, de Karol G, llevada al terreno del emo-punk. La canción nació como una idea surgida en la furgoneta durante una gira y fue creciendo con la respuesta del público en los conciertos, hasta convertirse en una de las piezas más comentadas del repertorio en directo del grupo antes incluso de existir en estudio.

El universo visual del disco prolonga esa misma idea de multiplicidad a través de los osos que han acompañado sus últimos lanzamientos y que también aparecen en la portada. Son avatares con los que la banda puede hablar de sí misma desde otro lugar: representar heridas y vínculos sin necesidad de mirarse directamente. Ese mismo lenguaje visual acompaña el videoclip de “Donde nadie quiere ser el bueno”, ya disponible en el canal de YouTube del grupo.

Tracklist de “Todas las vidas”, el nuevo disco de Anabel Lee

“Donde nadie quiere ser el bueno”

“Estado mental” (con Sidonie)

“Wilson”

“Eterno Parque Galván” (con Despistaos)

“Ven a jugar”

“D.M.”

“Pereza en tu cabeza”

“Me cago en el amor” (con Magüi)

“Si Antes Te Hubiera Conocido”

“Anabel Lee”

“Harto de paredes”

Las fechas de la gira “Todas las vidas”

Anabel Lee tiene ya a la venta las entradas para la gira con la que presentará el disco en las principales salas y festivales del país. Estas son las fechas confirmadas hasta el momento:

25 de septiembre : Terrassa (Festival Mutacions)

: (Festival Mutacions) 3 de octubre : Ibiza (Sonorama Goes To Ibiza)

: (Sonorama Goes To Ibiza) 24 de octubre : A Coruña (Mardi Gras)

: (Mardi Gras) 31 de octubre : Valencia (Les Concerts de la Pèrgola)

: (Les Concerts de la Pèrgola) 7 de noviembre : Segovia (Ciclo Wic)

: (Ciclo Wic) 13 de noviembre : Oviedo (Gong Galaxy Club)

: (Gong Galaxy Club) 14 de noviembre : Bilbao (Azkena)

: (Azkena) 19 de noviembre : León (El Gran Café)

: (El Gran Café) 21 de noviembre : Valladolid (El Desierto Rojo)

: (El Desierto Rojo) 4 de febrero : Madrid (Sala But)

: (Sala But) 12 de febrero : Granada (Sala Rocknrolla)

: (Sala Rocknrolla) 5 de marzo : Barcelona (Sidecar)

: (Sidecar) 6 de marzo : Zaragoza (La Lata de Bombillas)

: (La Lata de Bombillas) 13 de marzo: Murcia (La Yesería)

Las entradas están disponibles en vananarecords.com, donde el sello anuncia que se confirmarán nuevas fechas próximamente.

Anabel Lee: crecer sin perder la urgencia

Anabel Lee nació en Terrassa en 2019, cuando Víctor Mejías, Perdi y Jordi Orellana empezaron a mezclar punk británico, noise y new wave hasta encontrar una voz propia dentro de la escena punk-pop española; más tarde se sumó Vio a la guitarra para completar el cuarteto que conocemos hoy. El grupo publicó su álbum debut homónimo en 2021, el mismo año del EP Generación Perdida, y en 2022 firmó con Vanana Records, sello con el que ha construido el resto de su trayectoria. Su segundo disco, Ganamos Perdiendo (2023), incorporó sintetizadores, órganos Hammond y trompetas a un sonido que hasta entonces se movía casi exclusivamente entre el rock y el punk más directo.

Desde entonces, la banda ha construido buena parte de su reputación sobre el escenario: un directo intenso, imprevisible y sin concesiones que se ha convertido en una de sus grandes señas de identidad, y que la ha llevado a festivales como Sonorama Ribera, SanSan o Mallorca Live. Con esa misma actitud, y tras meses presentando en directo los adelantos que ahora componen el álbum, Anabel Lee amplía ese recorrido con “Todas las vidas”, su disco más ambicioso hasta la fecha.

▶ “Todas las vidas” — Anabel Lee | 25 de septiembre de 2026 | Vanana Records

¿Con cuál de las vidas de Anabel Lee os quedáis: la que se enfada, la que se enamora o la que decide acompañar a alguien más? Contádnoslo en los comentarios.

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