Descubre el impactante Nuevo LP de Mediapunta: «The Very Best of Mediapunta»

La banda zaragozana Mediapunta regresa con fuerza con su segundo álbum The Very Best of Mediapunta. Este disco, lleno de energía y emoción, se compone de canciones que llegan directo al corazón, con poderosos guitarrazos y baterías vibrantes. Con temas que celebran el amor por las cosas triviales, la banda logra crear himnos inolvidables.

El LP, breve pero intenso, es una muestra perfecta del estilo que define a Mediapunta: pop urbano y de barrio, que rinde homenaje al pop con mayúsculas. Además, el álbum se enriquece con influencias de rock, punk, baladas y hasta drum and bass, ofreciendo una variedad sonora que atrapa a cualquier oyente.

The Very Best of Mediapunta fue grabado en Yeste, en el prepirineo aragonés, bajo la producción de Sergio Lacasia. La grabación, realizada en medio de las fiestas del pueblo, se caracterizó por un ambiente relajado y festivo, lo que se refleja en la frescura y autenticidad de las canciones.

Mediapunta presenta este nuevo trabajo con influencias del sonido Madchester, y de bandas icónicas como The Lightning Seeds, Teenage Fanclub, Bleachers, Pulp, así como de grupos nacionales como La Élite y Mujeres. La combinación de rock, powerpop y actitud punk, inspirada en la música de los años 90 y bandas contemporáneas, marca el estilo distintivo de la banda.

El álbum incluye éxitos como Vaya Circo, CHIVOTA, Momento PULP con Sidonie, Porrito con D10S y Letras Comerciales. Cada canción, con sus melodías pegajosas, letras sin complejos y una energía contagiosa, confirma a Mediapunta como una de las bandas más frescas y emocionantes de la escena musical actual. ¡No te pierdas este lanzamiento!

Escucha al completo The Very Best of Mediapunta