Escucha “Cutouts”, el nuevo disco de The Smile

The Smile, el trío compuesto por Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner, ha publicado su nuevo álbum Cutouts, disponible desde el 4 de octubre a través de XL Recordings. Este es el tercer álbum de estudio de la banda, siguiendo a Wall of Eyes lanzado en enero y su debut en 2022 con A Light For Attracting Attention.

Cutouts incluye 10 nuevas canciones y fue producido por Sam Petts-Davies. El álbum se grabó en Oxford y en los estudios Abbey Road, durante el mismo período que Wall of Eyes. Además, cuenta con arreglos de cuerdas de la London Contemporary Orchestra y la portada del álbum fue pintada por Stanley Donwood y Thom Yorke durante el proceso de grabación.

Se trata de un lanzamiento significativo ya que es el segundo álbum de estudio de la banda en menos de un año. Recordemos que Wall of Eyes alcanzó el puesto número 3 en las listas de álbumes del Reino Unido y ha recibido numerosos elogios por parte de la gran mayoría de la prensa especializada.

Tracklist de The Smile – Cutouts