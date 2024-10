Escucha el nuevo EP de Bon Iver: SABLE, y sus dos nuevos e impactantes videos

Bon Iver ha lanzado su nuevo EP SABLE, marcando su primer trabajo en más de cinco años y su primer EP desde 2009. Por si no fuera suficiente con este lanzamiento, han estrenado dos nuevos videos musicales para las canciones Things Behind Things Behind Things y Awards Season, ambos dirigidos por Erinn Springer. Los videos, en blanco y negro, presentan una estética melancólica y cuentan con la participación de Justin Vernon, el líder de la banda.

El EP SABLE, producido por Vernon junto con Jim-E Stack, fue grabado en el estudio April Base de Vernon en Wisconsin. Este trabajo es una colección autobiográfica de canciones escritas en diferentes momentos de la vida de Vernon. Things Behind Things Behind Things fue escrita en 2020 durante un periodo de incertidumbre creativa, mientras que S P E Y S I D E fue compuesta en 2021 en Key West, en un momento de claridad tras una intensa ansiedad. Awards Season, que incluye un sample de Miles Away de Phil Cook y Amelia Meath, fue concebida durante largas caminatas alrededor del lago de las Islas en Minneapolis en 2023.

El EP cuenta con la colaboración de varios músicos talentosos, incluyendo a Greg Leisz, el multiinstrumentista Michael Lewis, el trompetista Trever Hagen, el sintetizador Eli Teplin y el arreglista y músico de cuerdas Rob Moose.

Desde su último álbum i,i en 2019, Bon Iver ha lanzado varios sencillos y ha colaborado con artistas como Taylor Swift y The National. Ahora llega el turno de que descubramos esta nueva etapa con el lanzamiento de SABLE. Os dejamos con ambos vídeos a continuación.