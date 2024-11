Kendrick Lamar sorprende con colaboraciones estelares y letras profundas en su nuevo álbum «GNX»

Kendrick Lamar ha lanzado un nuevo álbum titulado GNX, y ha sido una sorpresa total para sus fans. Este lanzamiento inesperado llegó justo después de que Lamar publicara un video titulado GNX. El álbum cuenta con colaboraciones de artistas como SZA, Jack Antonoff, Kamasi Washington, AzChike y Sounwave, entre otros.

El primer tema del álbum, Wacced Out Murals, aborda la disputa de Lamar con Drake, mencionando la canción asistida por IA Taylor Made Freestyle. En otra parte de la canción, Lamar reconoce su próxima actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl y la decepción de Lil Wayne por no haber sido elegido para representar a su ciudad natal, Nueva Orleans.

El segundo tema, Squabble Up, fue presentado en el video musical de Not Like Us. La tercera canción, Luther, cuenta con la colaboración de SZA, quien también aparece en Gloria, junto con el músico regional mexicano Deyra Barrera y Ink.

El álbum GNX destaca por la participación de Red Hearse, ya que Sounwave trabajó en todas las canciones y Jack Antonoff figura como productor en todas las pistas excepto en Peekaboo. Otros invitados en el álbum incluyen a Dody6 en Hey Now, AzChike en Peekaboo, Sie7e y Wallie the Sensei en Dodger Blue, y Hitta J3, Peysoh y Young Threat en GNX.

Una de las canciones más notables del álbum es Heart Pt. 6, la sexta entrega de la serie The Heart de Lamar. En esta nueva canción, Lamar reflexiona sobre su carrera y menciona a figuras de Top Dawg Entertainment como Sounwave, Dave Free y los copresidentes Anthony «Moosa» Tiffith Jr. y Terrence «Punch» Henderson.

El lanzamiento de GNX marca el primer álbum de Lamar desde que dejó oficialmente Top Dawg Entertainment. Este álbum sigue a una serie de actividades del rapero, incluyendo una guerra de palabras con Drake y la colaboración con Baby Keem en The Hillbillies.

En resumen, GNX es un álbum que no solo sorprende por su lanzamiento inesperado, sino también por la calidad de sus colaboraciones y la profundidad de sus letras. Kendrick Lamar demuestra una vez más por qué es uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea.

Kendrick Lamar: De Compton al estrellato mundial

Kendrick Lamar, nacido en Compton, California, es uno de los raperos más influyentes de su generación. Su carrera despegó con el lanzamiento de su mixtape Overly Dedicated en 2010, seguido por su primer álbum de estudio Section.80 en 2011. Este álbum le ganó reconocimiento por su habilidad lírica y su enfoque en temas sociales.

El éxito comercial llegó con Good Kid, M.A.A.D City en 2012, un álbum conceptual que narra su juventud en Compton. Este trabajo fue aclamado por la crítica y consolidó a Lamar como una fuerza en el hip-hop. En 2015, lanzó To Pimp a Butterfly, un álbum que fusiona jazz, funk y soul, y aborda temas de raza, política y cultura. Este álbum le valió un Grammy y es considerado una obra maestra.

En 2017, Kendrick Lamar lanzó DAMN., que incluye éxitos como HUMBLE. y DNA.. Este álbum ganó el Premio Pulitzer de Música, siendo el primer álbum de hip-hop en recibir este honor. En 2018, Lamar produjo la banda sonora de Black Panther: The Album, que fue un éxito rotundo.

Su último álbum, Mr. Morale & The Big Steppers, lanzado en 2022, marca el final de su contrato con Top Dawg Entertainment. Este álbum ha sido aclamado por su introspección y profundidad lírica.

