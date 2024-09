Escucha “pieces”, el nuevo disco de Oscar Lang

Oscar Lang ha lanzado por sorpresa su nuevo álbum pieces, un proyecto de nueve canciones que marca su regreso a sus raíces DIY. En un post de Instagram, Lang explicó que este álbum es una colección de canciones creadas en su dormitorio durante los últimos años. Según sus palabras, pieces representa un retorno a una época en la que solía lanzar canciones de manera espontánea, sin necesidad de un estudio profesional.

Lang expresó que, tras varios años de grabar en estudios, se dio cuenta de que lo que realmente disfruta como músico es la creación independiente, algo que le hizo enamorarse de la música en primer lugar. Este nuevo álbum sigue a sus anteriores trabajos Look Now (2023) y Chew The Scenery (2021).

Con pieces, Lang promete más música creada en su dormitorio en el futuro, agradeciendo a sus seguidores por su apoyo continuo. Descubramos su nuevo trabajo.