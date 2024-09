Escucha “VIVA HINDS”, el nuevo disco de Hinds

El dúo madrileño Hinds presenta VIVA HINDS, su cuarto álbum, que se erige como un manifiesto de vida y poderío. Cuatro años después de The Prettiest Curse, Carlotta Cosials y Ana Perrote han superado un bache creativo y personal, marcado por la pandemia y la salida de miembros de la banda. Este nuevo trabajo, grabado en la Francia rural con el productor Pete Robertson y el ingeniero Tom Roach, refleja una mezcla de emociones sin un orden concreto, impulsado por la sinceridad y la magia de escribir juntas.

VIVA HINDS incluye canciones como Coffee, una metáfora de las cosas que les dijeron que no debían hacer, y Superstar, con un sarcasmo guerrero empoderado. También destaca En Forma, su primer tema íntegro en español, y The Bed, The Room, The Rain and You, que recuerda a The Cranberries. Y, por supuesto, las colaboraciones estelares con Beck en Boom Boom Back y Grian Chatten de Fontaines DC en Stranger. El álbum, lanzado bajo el sello británico Lucky Number, muestra la capacidad de Hinds para reponerse a los reveses y convertir lo que parece un final en un nuevo comienzo brillante.

La banda se embarcará en una gira mundial que las llevará a países como Estados Unidos, México, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Francia y España, con conciertos programados en ciudades como Barcelona, Valencia y Madrid en enero. ¡VIVA HINDS!