Streaming – Arcade Fire – «WE»

WE es el sexto álbum de estudio de Arcade Fire, publicado el 6 de mayo de 2022 a través de Columbia Records. Producido por Nigel Godrich y los miembros de la banda Win Butler y Régine Chassagne, el álbum fue grabado en varias ciudades como Nueva Orleans, El Paso (Texas) y la isla Mount Desert en Maine. El álbum incluye los singles The Lightning I, II y Unconditional I (Lookout Kid).

Arcade Fire – WE

Sobre Arcade Fire

Con su melodramático estilo de rock alternativo, los canadienses Arcade Fire se convirtieron en líderes indiscutidos del indie rock del nuevo milenio. Su ecléctica mezcla de punk, post-rock y arreglos sinfónicos, ya aparente en su EP debut, alcanzó la plenitud con los aclamados Funeral (2004) y Neon Bible (2007), mientras que con The Suburbs (2010) llegaron al número uno de las listas estadounidense y obtuvieron el Grammy al mejor álbum del año. Asistida por James Murphy (LCD Soundsytem), la banda experimentó con sonoridades más electrónicas para realizar el ambicioso álbum doble Reflektor (2013), optando a continuación por explorar su lado más bailable en Everything Now (2017).

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!