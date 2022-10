Streaming: Arctic Monkeys – «The Car»

El momento ha llegado. Ya está aquí The Car, nuevo disco de Arctic Monkeys, que han publicado hoy, viernes 21 de octubre de 2022, a través de su discográfica habitual, Domino Records.

En total, 10 nuevas canciones que ha producido James Ford y se han grabado en Butley Priory en Suffolk, La Frette en París y RAK Studios en Londres.

¿Qué os ha parecido en una primera escucha?

Sobre Arctic Monkeys

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That's What I'm Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionado su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

