Streaming: Beach House – «Become» (EP)

El dúo de dream pop Beach House ha anunciado que su EP Become, que fue lanzado inicialmente como un exclusivo de Record Store Day en vinilo transparente el 22 de abril de 2023, tendrá una edición más amplia en vinilo negro, CD y CS el 19 de mayo de 2023, a través de Sub Pop/Bella Union. El EP contiene cinco canciones inéditas que fueron grabadas durante las sesiones de su último álbum Once Twice Melody.

Un EP que vive en el mundo espiritual

Según han explicado los propios Beach House, las canciones del EP no encajaban en el mundo de Once Twice Melody, pero luego se dieron cuenta de que todas ellas formaban un pequeño mundo propio. Las canciones se describen como “sucias y espaciosas” y viven en el mundo espiritual. El EP es una buena muestra de la esencia de Beach House, incluso cuando construyen mundos vastos y desplegables, su música tiene una especie de cercanía, como si se desarrollara justo delante de ti.

Una oportunidad para los fans

El EP solo estaba disponible como un disco de vinilo transparente, un exclusivo para Record Store Day, pero ahora los fans tendrán la oportunidad de conseguirlo en otros formatos más accesibles. Además, el EP también se puede escuchar en todas las plataformas digitales desde hoy mismo, viernes 28 de abril de 2023.

Si te gusta el pop etéreo y envolvente de Beach House, no te pierdas este EP que es una joya oculta en su discografía.