Streaming – Belle and Sebastian – «A Bit of Previous»

A Bit of Previous es el undécimo álbum de estudio de Belle and Sebastian, publicado el 6 de mayo de 2022 a través de Matador Records. El álbum incluye los singles If They’re Shooting At You, Unnecessary Drama o Young and Stupid.

Es la primera vez desde Fold Your Hands Child, You Walk Like a Peasant en el año 2000 que la banda graba en su ciudad natal de Glasgow.

Belle and Sebastian – A Bit of Previous

