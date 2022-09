Streaming: Catherine Graindorge & Iggy Pop – «The Dictator»

Ya podemos escuchar The Dictator, el EP en el que Iggy Pop colabora con la compositora y multiinstrumentista belga Catherine Graindorge.

El lanzamiento, disponible desde el viernes 9 de septiembre a través del sello Glitterbeat, cuenta con cuatro canciones, que comenzaron a gestarse tras un primer correo electrónico que Graindorge dirigió al icono del rock después de que éste incluyese dos temas de Graindorge en su programa en BBC 6 Music.

“Envié un correo electrónico dirigido a Iggy al productor del programa, diciendo que me sentía muy honrada y que estaría encantada de trabajar en un tema con él. Fue completamente espontáneo, nunca pensé que realmente sucedería”.

Más tarde, Iggy le respondió invitándola a mandarle un tema. por lo que la belga empezó a «improvisar y se me ocurrieron tres piezas en casa. Nos comunicamos y empezamos a intercambiar ideas. En Navidad grabé otra canción que era más rockera. Eso terminó de convencerle. Luego escribió la letra de The Dictator dos meses antes de que Rusia invadiera Ucrania», relata.

Mientras tanto, acerca de la colaboración, Iggy afirma que le recuerda a «una obra de artesanía gótica, con una fuerza muy antigua instigada por estructuras muy astutas. Mi contribución es informar, a través de la palabra, la amenaza actual y el anhelo de felicidad y paz”.

Ahora, por fin, podemos disfrutarlo.

Sobre Iggy Pop

No existe grupo punk alguno, pasado o presente, que no haya tomado prestadas de manera consciente o inconsciente un par de cosas de Iggy Pop y su mítica banda de fines de los sesenta y comienzos de los setenta, The Stooges. Si bien los tres discos originales del grupo (The Stooges, Funhouse y Raw power) vendieron poquísimas copias, todos terminaron siendo considerados clásicos del rock e inspiración fundamental del movimiento punk. Pop también tuvo sus momentos brillantes en solitario, en particular The Idiot y Lust For Life (ambos producidos por David Bowie), así como algunos sencillos de éxito como "Real wild child" y "Candy". Ya sea como solista o en las varias reuniones con The Stooges, Pop ha continuado demostrando una notable vitalidad artística en el nuevo milenio.

Fuente: Apple Music

Discografía de Iggy Pop

The Idiot (1977)

Lust for Life (1977)

New Values (1979)

Soldier (1980)

Party (1981)

Zombie Birdhouse (1982)

Blah-Blah-Blah (1986)

Instinct (1988)

Brick by Brick (1990)

American Caesar (1993)

Naughty Little Doggie (1996)

Avenue B (1999)

Beat 'Em Up (2001)

Skull Ring (2003)

Préliminaires (2009)

Après (2012)

Post Pop Depression (2016)

Free (2019)

