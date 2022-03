Streaming: Charli XCX – Crash

Crash es el quinto álbum de estudio de la inglesa Charli XCX, publicado el 18 de marzo de 2022 a través del sello Atlantic Records.

Antes de su lanzamiento, Charli XCX publicó diversos singles de adelanto: Good Ones, New Shapes (con Christine and the Queens y Caroline Polachek), Beg for You (con Rina Sawayama), Baby, Every Rule y Used To Know Me.

Charli XCX – Crash

