Streaming: Gang of Youths – «Angel in Realtime»

Artista: Gang of Youths

Título del álbum: Angel in Realtime

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2022

Sello: Warner Records

Sobre el disco: Es el tercer álbum de estudio de la banda australiana de rock alternativo Gang of Youths. La banda dijo que el álbum tratará sobre «la vida y el legado del padre de Dave [Le’aupepe], la identidad indígena, la muerte, el dolor y Dios».

Singles: The Man Himself, Tend the Garden,

In the Wake of Your Leave y Spirit Boy.

