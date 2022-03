Streaming: JARV IS – This Is Going To Hurt (Banda Sonora)

JARV IS…, el actual proyecto liderado por Jarvis Cocker (Pulp), ha publicado la banda sonora completa de la serie This is Going to Hurt de la BBC, basada en las memorias de Adam Kay del mismo nombre.

Se trata de un total de 12 canciones que se grabaron en los Narcissus Studios de Londres el año pasado con Drew Dungate-Smith como productor, y que Cocker ha definido como «nuestra canción de amor para el NHS (sistema público de salud del Reino Unido)».

Para la directora Lucy Forbes, la participación del reputado músico ha sigo algo muy especial. «Como uno de los mejores letristas y compositores de Inglaterra, no podríamos haber estado más emocionados de que Jarvis Cocker y su banda escribieran canciones originales y compusieran la música de This Is Going To Hurt. Su ingenio incisivo, su agudo sentido de la observación y su capacidad de escribir melodías hermosas y sinceras encajaba perfectamente. Su música se entrelazó de inmediato con la estructura y el tono del espectáculo y lo llevó a un nivel completamente nuevo, llegando directamente al corazón del patetismo, el dolor y la alegría de trabajar en el NHS. Fue un gran privilegio trabajar con él en este proyecto y no puedo imaginar a TIGTH sin él».

JARV IS – This Is Going To Hurt (Banda Sonora)

