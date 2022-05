Streaming: Lykke Li – «Eyeye»

Eyeye es el quinto álbum de estudio de la sueca Lykke Li, y el primero desde So Sad So Sexy (2018). Ha sido publicado el 20 de mayo de 2022 a través del sello PIAS.

Para la grabación del disco, Li ha trabajado de nuevo con su antiguo colaborador Björn Yttling, productor de sus primeros tres álbumes. Además, incluye los singles No Hotel y Highway to Your Heart.

Lykke Li – Eyeye

