Streaming: Moby – «Ambient 23»

Ya estamos ante un nuevo año, y Moby ha querido comenzarlo con el lanzamiento de un nuevo álbum, Ambient 23. El productor utilizó las redes sociales para anunciar el álbum, que fue grabado utilizando «extrañas máquinas de ritmo y sintetizadores antiguos» y está inspirado por «los primeros héroes del sonido ambient», entre los que cita a Martyn Ware, Brian Eno, Jean-Michel Jarre y Will Sergeant.

Además, en un mensaje a sus fans, Moby compartió que el álbum fue creado para ayudar a aliviar la ansiedad y animó a los oyentes a dejar de buscar la validación de una cultura que no nos respeta.



Ambient 23 sigue al lanzamiento anterior de Moby, Reprise, un álbum con arreglos orquestales actualizados de sus primeras canciones. En agosto de 2022, colaboró con Serpentwithfeet en la canción colaborativa On Air. Estamos seguros de que los fans del distintivo estilo de música electrónica ambiental de Moby no querrán perderse este nuevo lanzamiento, así que no esperamos ni un momento más y os lo dejamos a continuación.