Streaming: Natalia Lacunza – «Tiene que ser para mí»

Natalia Lacunza estrena su primer álbum: Tiene que ser para mí. El nuevo proyecto de la pamplonesa es una colección de 12 canciones “tirita” que ayudan a cuidar y cerrar heridas. Tras haber publicado dos EP – Otras alas (2019) y EP2 (2020)- y varios sencillos en colaboración con artistas como Cariño, Sen Senra o Guitarricadelafuente, la artista se propuso crear un disco que guardase una coherencia interna en la parte lo sonora, narrativa y estética. Con la colaboración del músico y productor Pau Riutort, Tiene que ser para mí fue grabado entre Madrid, Barcelona, Lleida y México, y cuenta con la participación especial de Silvina Estrada en la composición del bolero Tiempo atrás. Lacunza sigue cultivando pop, aunque según ella misma cuenta, en esta ocasión ha incluido otros ritmos que pueden sonar a Justin Timberlake, tener algo de R&B, pop británico, y hip-hop.

Este proyecto discográfico le ha servido para hacer terapia y espera que le sirva también a quien lo escuche: “Es un disco sobre mi proceso, que creo que no es solo mío, si no de muchísima gente que conozco. A mí me ha servido para entenderme mejor, para analizar mis emociones y procesarlas, y espero que le sirva a alguien más también, porque eso es lo más bonito de la música “

Tiene que ser para mí, es un tema nostálgico que da la bienvenida al álbum y le da nombre. Cuestión de suerte y Todo lamento fueron publicadas como adelanto hace unos meses, la primera alcanzó el puesto 19 en la lista de canciones más escuchadas a finales de 2021. Desde las más duras consecuencias que conlleva una relación tóxica en No me querías tanto, hasta la propia aceptación del presente y futuro en Todo va a cambiar. El disco cierra con Cartas de amor, una versión muy diferente a la original de Los Moles – un grupo de flamenco- rock- que canta la ilusión de un amor recíproco.

Las historias y pensamientos más personales de Lacunza están presentes en Tiene que ser para mí, un álbum con sonidos variados que da muestra de la evolución de la artista y que sienta las bases de su propio estilo.

Natalia Lacunza – Tiene que ser para mí

Sobre Natalia Lacunza

Nacida en Pamplona en 1999, Natalia Lacunza es una cantante española conocida por su paso por Operación Triunfo. Lacunza estudió canto, guitarra, violín y piano desde pequeña y participó en diversos castings de concursos televisivos. Su oportunidad finalmente llegó en 2018 cuando fue seleccionada para integrar el elenco de la décima edición de Operación Triunfo. Lacunza tuvo una destacada participación y llegó a clasificar a las instancias finales del certamen, aunque debió conformarse con el tercer puesto. Una recopilación de sus actuaciones en el programa fue editada a comienzos de 2019 bajo el título Natalia Lacunza: Sus canciones. Tras haber publicado dos EP - Otras alas (2019) y EP2 (2020), estrena su primer álbum Tiene que ser para mí en 2022.

Fuente: Apple Music

Discografía de Natalia Lacunza

Tiene que ser para mí (2022)

