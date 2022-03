Streaming: Placebo – «Never Let Me Go»

Never Let Me Go es el octavo álbum de estudio de la veterana banda británica Placebo.

Grabado entre 2019 y 2021 y publicado el 25 de marzo de 2022, es el primer álbum de estudio de Placebo desde Loud Like Love en 2013 y, también, el primero que graban como duo tras la marcha del baterista Steve Forrest en 2015.

Antes de su lanzamiento, la banda compartió varios singles: Beautiful James, Surrounded by Spies, Try Better Next Time y Happy Birthday in the Sky.

Placebo – Never Let Me Go

Sobre Placebo

Debido a su predilección por los atuendos andróginos, el maquillaje y los crudos riffs de guitarra, la banda inglesa Placebo ha sido a menudo descripta como la versión glam de Nirvana. Influenciados por artistas como Sonic Youth, Pixies, Smashing Pumpkins o los ya mencionados Nirvana, los Placebo sorprendieron a todos con el éxito resonante de su álbum debut en 1996. Impulsado por sencillos contundentes como "Nancy Boy" y "Bruise Pristine", el grupo se convirtió en el niño mimado de la crítica británica y fue telonero de U2, Weezer e incluso los Sex Pistols, que justo habían vuelto a reunirse. Más allá de algunos cambios en su formación, Placebo se mantuvo en actividad durante toda la década del 2000. Loud Like Love, el séptimo disco de la banda, apareció en 2013.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos