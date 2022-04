Streaming: Red Hot Chili Peppers – «Unlimited Love»

Unlimited Love es el undécimo álbum de estudio de Red Hot Chili Peppers, publicado el 1 de abril de 2022 a través de Warner Records.

Producido por Rick Rubin, es el primer álbum de la banda desde el retorno delguitarrista John Frusciante, quien se fue en 2009 y se reincorporó en 2019.

Red Hot Chili Peppers – Unlimited Love

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

Sobre Red Hot Chili Peppers

Pocas bandas de los ochenta derribaron tantas barreras musicales y fueron tan originales como los Red Hot Chili Peppers. A menudo imitada pero jamás superada, la ardiente fusión entre el funk y el punk rock del grupo sobrevivió incluso a las varias crisis provocadas por la agitada vida de sus miembros. Luego de unos primeros discos algo desprolijos, la banda encontró la fórmula del éxito con Mother's Milk (1989) y Blood Sugar Sex Magik (1991). La historia del grupo en adelante se caracterizó por las numerosas peleas e idas y venidas de sus integrantes, largas ausencias y regresos triunfales, en particular con Californication (1999), By the Way (2003) y I'm with You (2011), así como por la energía desbordante de sus alocados conciertos.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.