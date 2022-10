Streaming: Rigoberta Bandini – «La Emperatriz»

Desde la independencia artística total, Rigoberta Bandini ha revitalizado la escena musical española gracias a unas canciones que producen una fuerte conexión con sus oyentes. Su conquista de crítica y público durante los últimos años es incontestable gracias a composiciones que han mutado a himnos tan reivindicativos como festivos. Una artista indómita y soberana que ha construido su propio mundo creativo con una música transversal logrando calar en diferentes generaciones. Representa emancipación, empoderamiento y, sobre todo, emoción.

Ella es LA EMPERATRIZ. Así se titula el esperado álbum debut de la cantante, compositora y escritora Paula Ribó. Un disco que recopila ocho de sus grandes hits y que se completa con cuatro nuevas canciones inéditas donde el pop, el indie y la electrónica fluyen con naturalidad ofreciendo una apabullante versatilidad. La catalana se revela como una artista única a la hora de transmitir sentimientos profundos, de dentro hacia fuera, con gran ingenio y viveza. Una sensibilidad especial a la hora de reflejar realidades cercanas con las que nos podemos identificar. Especialmente ellas.

LA EMPERATRIZ es el marco idóneo en el que Rigoberta Bandini cristaliza como un imparable fenómeno musical. Un álbum que recoge la valiente y transgresora ‘Ay Mamá‘ -con la que casi llega a representar a España en Eurovisión- o su liberador himno ‘Perra‘ que han convertido a su figura en un fulgurante icono de la cultura pop del SXXI de nuestro país. La cantante irrumpió en el panorama con la reflexiva ‘Too Many Drugs‘, con un tono más espiritual presentó ‘Que Cristo baje‘, y supo recoger un sentimiento de amargura y angustia vital en plena pandemia con su primer hit ‘In Spain We Called It Soledad‘. Todas estas canciones también forman parte de un disco en el que tampoco pueden faltar la nostálgica y veraniega ‘Julio Iglesias‘, la sincera confesión ‘A Todos Mis Amantes‘ o su reciente dueto con Amaia en la exitosa ‘Así Bailaba‘.

Temazos conocidos por todos que, en palabras de la propia artista, ya no le pertenecen a ella sino a sus oyentes. «He decidido enmarcar gran parte de la música que conocéis y formar mi primer álbum. No es un disco al uso ya que la gran mayoría de canciones que lo constituyen ya son del público, pero sí que encontraréis algunos temas inéditos que para mí completan lo que quiero que transmita este primer trabajo» comenta una Rigoberta Bandini pletórica que no oculta que ha sido una obra que ha ido construyendo mano a mano con la gente.

Candidez, amor y ternura emanan de las nuevas composiciones. Ventanas sonoras que nos permiten conocer más a fondo las emociones que afloran en la artista catalana. Encontramos una romántica balada ‘Tú y Yo‘ en la que ensalza su vida más familiar y una bella y autobiográfica nana ‘Que Vivir Sea Un Jardín‘ con la que describe el sentimiento de ser madre. También conmueve su oda maternal en ‘Canciones de Amor a Ti‘ y la celestial y existencialista ‘La Emperatriz‘ con la que cierra uno de los trabajos en largo más anhelados del año realizado por una de las artistas más en boga de nuestro país.

LA EMPERATRIZ es un álbum debut plagado de sinceridad, vulnerabilidad, feminidad, dulzura y reflexión: pero también fuerza, visceralidad, reivindicación y evasión. Todas las caras de un prisma, tan sencillo y a la vez tan complejo como puede ser la personalidad de una treintañera que ha encontrado su lugar en el mundo. Una mujer que lanza un mensaje claro y conciso: ¡LA EMPERATRIZ SOMOS TODAS!

Sobre Rigoberta Bandini

Soy Rigoberta Bandini cuando compongo canciones y soy Paula Ribó cuando escribo, actúo o dirijo espectáculos. Nací en Barcelona en 1990. A los nueve años empecé a componer temas con la intención de ser Marisol, un referente un tanto anticuado para mi generación que supuso un gran aliciente en mi primer impulso creativo. En el coche de mis padres también se escuchaba Jeannette, Mocedades, Joan Manel Serrat, Albert Pla, Los Creedence y Roberto Carlos, entre otros. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que todos ellos han condicionado mi manera de entender la música. Posteriormente vino mi admiración hacia artistas como Franco Battiato, que no sólo crean canciones sino que, con su universo musical te inspiran y te ayudan a conectar con lo misterioso, lo intangible, lo místico. Creo que escribo canciones para celebrar la vida y para encontrar un punto de comunión entre todos. Me gusta la sensación de unirnos en la vulnerabilidad a través de la música, hablar de nuestras flaquezas, de nuestros logros, de nuestra pequeñez frente a la inmensidad del universo, de nuestras contradicciones, de nuestras ganas de bailar, de nuestras ganas de chillar, de nuestros miedos más absurdos, del poco control que tenemos sobre nuestro destino, de las pequeñas cosas que nos hacen sentir grandes cosas etc.

