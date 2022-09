Streaming: Second – «Flores Imposibles»

Hoy se publica Flores Imposibles, el nuevo disco de Second. Este es el noveno en la carrera del grupo murciano, sin duda, uno de los más importantes de la escena del pop y del rock independiente nacional de los últimos 20 años.

Flores Imposibles son nueve episodios de una historia que demuestran el magnífico estado de forma y madurez de una banda tan exquisita como imprescindible para entender la escena del rock independiente nacional de los últimos 20 años. Es sin duda el álbum más sólido y coherente en cuanto a sonido y letras se refiere. Un álbum confeccionado con el máximo mimo de la mano de Manuel Cabezalí y Víctor Cabezuelo, que han cuidado cada detalle siempre con la máxima presente de ‘menos es más’.

Ellos mismos lo cuentan así: «Guardamos maravillosos recuerdos de la grabación de Flores Imposibles, como la sensación de que se cuidaban todos los detalles para crear una composición original. Plantear como objetivo que todos los elementos encajaran con precisión fue un acierto. Todas las pistas presentes deben aportar algo a la canción. Uno de los mejores recuerdos de esta grabación ha sido precisamente aprender, con los productores, a explorar esos nuevos espacios donde tocar. También han sabido gestionar los diferentes puntos de vista que siempre se enfrentan en un trabajo de grupo. En un momento tan complicado como nos ha tocado vivir, reinventarse y buscar nuevas maneras de expresarse se antojaba casi imposible, pero se ha conseguido con esta colección de flores. Algo parecido a Lennon bromeando con McCartney en Get Back: «cuando estoy contra la pared encontrarás que estoy en mi mejor momento».

Ahora, llega también el momento también de presentar todas las canciones de este álbum en una gira a la que se acaban de añadir citas en Madrid y Barcelona a las que ya se conocían: Granada, Albacete, Almería, Sevilla, Badajoz, A Coruña, Burgos, Córdoba, Toledo y Valencia.

Sobre Second

Inspirados por la música dark británica de los años 80, los murcianos Sean Frutos (voz) y Jorge Guirao (guitarra) formaron Second en 1997. Aunque ganaron el concurso Battle of the Bands al principio de su carrera, Second pasaron varios años caminando por tierra de nadie, entre la escena independiente y la mainstream, sin llegar a pertenecer ni a la una ni a la otra. Años después, el camino recorrido por esta banda les ha llevado a convertirse en una de las más reconocibles y aclamadas del panorama alternativo español.

Fuente: Apple Music

Discografía de Second

Private Life (2000)

Pose (2003)

Invisible (2006)

Fracciones de un segundo (2009)

Demasiado soñadores (2011)

15 (Directo) (2012)

Montaña Rusa (2013)

Viaje iniciático Hook (2015)

Anillos y raíces (2018)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!