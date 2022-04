Streaming: Sleaford Mods – «Live At Nottz Arena»

Sleaford Mods han publicado un nuevo EP digital titulado Live At Nottz Arena, que grabaron en su ciudad natal, Nottingham en Reino Unido, el año pasado.

El nuevo lanzamiento incluye seis temas y las colaboraciones especiales de Billy Nomates y Amy Taylor de Amyl And The Sniffers.

Igualmente, han publicado un video grabado en directo que incluye las interpretaciones de Nudge It con Taylor, Mork n Mindy con Billy Nomates y Tied Up In Nottz.

Os dejamos el EP y los videos a continuación:

Sleaford Mods – Live At Nottz Arena

Sobre Sleaford Mods

Aunque al principio Sleaford Mods sólo contaba con un integrante que mezclaba, en 2007 se unió el segundo y la combinación resultó perfecta. Sus letras están llenas de crítica social, descontento y un rechazo explícito hacia la cultura pop y acompañadas de post-rock, así como un poco de rock clásico y hip-hop. Después de varios años en la escena, miles de presentaciones y millones de fans; ellos se han convertido en un verdadero icono musical que no puedes dejar de escuchar.

Discografía de Sleaford Mods

Sleaford Mods (2007)

The Mekon (2007)

The Originator (2009)

S.P.E.C.T.R.E. (2011)

Wank (2012)

Austerity Dogs (2013)

Divide and Exit (2014)

Key Markets (2015)

English Tapas (2017)

Eton Alive (2019)

Spare Ribs (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

