Streaming: Smashing Pumpkins – «ATUM (Act I & II)»

Smashing Pumpkins han publicado la segunda parte de su ópera rock ATUM, que anunciaron en septiembre del año pasado y que, a lo largo de tres partes, sirve como secuela de sus discos dobles Mellon Collie And The Infinite Sadness (1995) y Machina/The Machines Of God (2000). Tras publicar la primera parte en noviembre, la trilogía ATUM se completará con el lanzamiento de la tercera parte el próximo 21 de abril.

Sobre el disco

¿Cómo va a titularse? Es el ACT II de la trilogía ATUM.

¿Cuando saldrá publicado? Ya podemos escucharlo en streaming.

¿Qué nos cuentan sobre el disco? «Porque hay mucha gente que cree que menos es más en estos días. Estoy en el lado opuesto, de hecho creo que más es más», afirma Corgan sobre este proyecto y su sorprendente longitud.

¿Cómo se llaman los anteriores singles del disco? El primer single fue Beguiled, que ya escuchamos hace unas semanas,

Disfrutemos de este lanzamiento al completo a continuación: