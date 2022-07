Streaming: Stereoparty 2022 Vol. 2 (Varios artistas)

Llega el segundo volumen de Stereoparty 2022, el mítico recopilatorio de Subterfuge que se presenta en su edición más refrescante con las novedades más veraniegas de los artistas del sello que no se podría abrir de otra manera que con Club de fans de Jordana B.

Hay avances de álbumes que saldrán después de la época estival, como My shadows follows de Lady Banana, que publicarán BIPOLAR el 23 de septiembre, Despiértame, Madrid de Nena Daconte que prepara álbum para el inicio del 2023, La La Love You que llegan ya a los 2 millones de oyentes en Spotify sumando más de 100 millones de escuchas, rememoran su impactante éxito en México y nos preparan para su nuevo disco, Peinetta – el nuevo proyecto de Meneo– se presenta con una canción digna de bailar en un merendero con un tinto de verano en la mano porque no hay vacaciones sin reivindicar nuestro folclore ibérico, proyectos personales como el de Frank Gálvez o Leia Destruye, la elegancia de Soledad Vélez, la arrolladora Samantha Hudson que invita a perrear a La Dani, Colectivo Da Silva que actualmente están en el estudio preparando nuevas canciones, Niña Polaca que van saltando de Sold out en Sold out con un verano con el calendario a rebosar de conciertos, Los Fresones Rebeldes que están disfrutando de una nueva vida con su nuevo trabajo, el EP Amor y Tonterías, presentado ante una audiencia multitudinaria en México, y su himno para la selección femenina de fútbol.

Clásicos del sello como Corizonas con nuevo disco Corizonas III, McEnroe celebrando sus Veinte años, Neuman más luminoso que nunca. Desde Vigo Maryland avanzan nuevo single, desde Donosti Impacto Vudú y desde Málaga Ballena con nuevo álbum… Las guitarras afiladas las ponen levitants que comienzan nueva etapa en castellano bautizados de forma masiva en el Madcool, El Verbo Odiado con su nuevo disco, Featherweight celebran el 25 aniversario de Devil Came to me.

Eguala trae el Caribe a Levante en su audiolibro, descubrimos a la productora, cantante y músico valenciana Mani Dii y Choley te recuerda que escuchando Stereoparty serás Inmortal.

Os dejamos con el tracklist completo:

1- Jordana B. «Club de Fans»

2- Lady Banana «My shadow Follows»

3- La La Love You feat. RENEE «Quiero quedarme para siempre»

4- Niña Polaca «Ivona (Voy a decirle a mi madre que la quiero)»

5- Samantha Hudson feat. La Dani «Perra»

6- Peinetta «ANTES»

7- Nena Daconte «Despiértame, Madrid»

8- levitants «La ventana»

9- Los Fresones Rebeldes «Amor que no tiene fin»

10- Colectivo Da Silva «Invítame a tu casa»

11- Soledad Vélez «Duele»

12- Neuman «George»

13- Leia Destruye «Zarzas»

14- McEnroe ft. Jimena «Montreal»

15- Frank Gálvez «Los chicos no lloran»

16- Ballena «Máquina del tiempo»

17- El Verbo Odiado «Funerales»

18- Maryland «Volver a nacer»

19- Corizonas «Si tú te vas»

20- Eguala «Bachata en Levante»

21- Mani Dii «Follower»

22- Choley «Inmortal»

23- Impacto Vudú «No pasa nada»

24- Featherweight «Serenade»