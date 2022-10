Streaming: Taylor Swift – «Midnights» (3AM Edition)

Ya podemos escuchar también el nuevo disco de Taylor Swift, Midnights, que además ha llegado con una sorpresa de última hora, siete nuevas canciones añadidas solamente tres horas de publicarse oficialmente para conformar esta 3AM Edition que es la que os vamos a compartir.

«¡Sorpresa! Pienso en Midnights como un álbum conceptual completo, con esas 13 canciones formando una imagen completa de las intensidades de esa hora desconcertante y loca. Sin embargo, Hubo otras canciones que escribimos en nuestro viaje para encontrar ese mágico 13. Las llamo pistas de 3am. Últimamente me ha encantado la sensación de compartir más de nuestro proceso creativo con vosotros, como lo hacemos con las pistas de From The Vault. Así que son las 3 am y te las estoy dando ahora», escribió cuando la sorpresa se hizo oficial.

Ahora, sus nuevas canciones ya están entre nosotros para disfrutarlas juntos.

Sobre Taylor Swift

Taylor Swift fue con solo 17 años la artista más joven capaz de llegar al número uno en las listas de country. Algo que de por sí ya bastaría para que su carrera mereciese la pena ser revisitada. Sin embargo, desde que eso ocurriera en el 2006, la cantante y compositora de Pensilvania no ha dejado de batir récords y acumular galardones en el pop rock más comercial. Estamos, de hecho, ante una de las mayores estrellas que la música norteamericana ha alumbrado en su historia y, sin lugar a dudas, la que cuenta con más popularidad en los 2000.

Discografía de Taylor Swift

Taylor Swift (2006)

Fearless (2008)

Speak Now (2010)

Red (2012)

1989 (2014)

Reputation (2017)

Lover (2019)

Folklore (2020)

Evermore (2020)

Re-grabaciones

Fearless (Taylor's Version) (2021)

Red (Taylor's Version) (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

