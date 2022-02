Streaming: Tears For Fears – «The Tipping Point»

Artista: Tears For Fears

Título del álbum: The Tipping Point

Fecha de publicación: 25 de febrero de 2022

Sello: Concord Records

Sobre el disco: Es el primer álbum de estudio de la banda desde Everybody Loves a Happy Ending en 2004.

Singles: The Tipping Point, No Small Thing y

Break The Man.

