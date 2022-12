Streaming: Weezer – «Winter EP»

A medida que se acerca el invierno, Weezer ha regalado a sus fans el último volumen de su serie de EPs SZNZ, titulado apropiadamente Winter. El EP, descrito por la banda como «la cura para tu depresión estacional», explora temas melancólicos de soledad y anhelo, en particular en el sencillo principal I Want A Dog.

Pero no dejes que el tema emocional te engañe, este EP está lejos de ser un lanzamiento triste y acústico. Inspirado en Elliot Smith, Winter presenta el sonido de power-pop angular que es sinónimo de Weezer, con solo momentos efímeros de pistas más suaves con guitarra acústica.

Además del EP, Weezer también lanzó un video musical para Dark Enough To See The Stars, dirigido por Peter Quinn.

Weezer, formada en 1992, tiene una carrera larga y exitosa, con una discografía que incluye éxitos como Buddy Holly, Say It Ain’t So y Island in the Sun. Su mezcla única de rock, power-pop e indie rock ha ganado una base de fans leales y ha solidificado su lugar en la industria musical. La serie de EPs SZNZ es otro ejemplo más de la capacidad de la banda para crear música fresca y dinámica de manera consistente.