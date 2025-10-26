Dom 26 octubre 2025
Newsletter
TODO

¡NO TE PIERDAS!

ARTÍCULOS RELACIONADOS

ALABAMA SHAKES

Artistas
CrazyMinds
Autor: CrazyMinds
2 min.

Sobre Alabama Shakes

Alabama Shakes es una banda estadounidense formada en Athens, Alabama, en 2009 por Brittany Howard (voz y guitarra), Zac Cockrell (bajo), Steve Johnson (batería) y Heath Fogg (guitarra). Su sonido combina blues-rock, soul sureño, roots rock y rock alternativo, con influencias que van desde The Black Keys hasta Sharon Jones & The Dap-Kings. La voz de Howard, potente y emocional, ha sido comparada con la de Janis Joplin, y es el sello distintivo del grupo.

Debutaron con el EP Alabama Shakes en 2011, seguido por su primer álbum Boys & Girls (2012), que alcanzó el puesto 6 en el Billboard 200 y recibió tres nominaciones a los Premios Grammy. Su segundo disco, Sound & Color (2015), mostró una evolución hacia sonidos más psicodélicos y experimentales, debutando en el número 1 del Billboard y ganando cuatro Grammys, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa.

Tras una pausa desde 2018, la banda ha retomado su actividad en 2024, con reediciones y nuevas canciones como Another Life y Joe, incluidas en la edición deluxe de Sound & Color. Aunque Brittany Howard ha desarrollado una exitosa carrera en solitario, Alabama Shakes sigue siendo una referencia clave del soul-rock moderno.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Alabama Shakes

  • Boys & Girls (2012)
  • Sound & Color (2015)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres conocer el poder emocional y sonoro de Alabama Shakes, te recomendamos esta playlist que reúne sus temas más emblemáticos. Desde la intensidad de Hold On hasta la sofisticación de Sound & Color, pasando por Don’t Wanna Fight y Future People, cada canción es una muestra de su talento y autenticidad.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más representativos de Alabama Shakes es Sound & Color (Official Video), una pieza visual hipnótica que acompaña el tema que da título a su segundo álbum. El vídeo, con estética futurista y narrativa emocional, refleja la evolución artística de la banda.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda de la banda y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!

¡ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP!

Todas las novedades de CrazyMinds de forma rápida e inmediata en tu móvil: noticias, festivales, discos, entrevistas, playlists... ¡No te lo pierdas!
¡APÚNTATE!
CrazyMinds
CrazyMinds
Toda la información sobre música indie desde 2010.

SOBRE NOSOTROS

Desde 2011, en CrazyMinds te traemos las últimas novedades sobre música indie: noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y festivales, críticas de discos, playlists y mucho más.

ÚLTIMOS ARTÍCULOS

DIIV

Artistas 0
Sobre DIIV DIIV es una banda estadounidense de indie rock...

MICHAEL KIWANUKA

Artistas 0
Sobre Michael Kiwanuka Michael Kiwanuka (Londres, 1987) es un cantautor...

THE SHINS

Artistas 0
Sobre The Shins The Shins es una banda estadounidense de...

LO MÁS VISTO

Rubén Pozo: «La guitarra me ha dado un lugar en el mundo y me escucha cuando nadie más lo hace» (2025)

Entrevistas 0
Fotografías: Sara Irazábal Hay cifras que adquieren un peso fundamental...

Crónica de Ultraligera en Madrid (La Riviera, 2025)

Conciertos 0
Cuando oyes hablar de un fenómeno hasta la saciedad,...

Slipknot quiere recuperar su dominio oficial tras 24 años de batalla silenciosa

Noticias 0
Después de más de dos décadas sin poder usar...

Subscribe