Alabama Shakes es una banda estadounidense formada en Athens, Alabama, en 2009 por Brittany Howard (voz y guitarra), Zac Cockrell (bajo), Steve Johnson (batería) y Heath Fogg (guitarra). Su sonido combina blues-rock, soul sureño, roots rock y rock alternativo, con influencias que van desde The Black Keys hasta Sharon Jones & The Dap-Kings. La voz de Howard, potente y emocional, ha sido comparada con la de Janis Joplin, y es el sello distintivo del grupo.

Debutaron con el EP Alabama Shakes en 2011, seguido por su primer álbum Boys & Girls (2012), que alcanzó el puesto 6 en el Billboard 200 y recibió tres nominaciones a los Premios Grammy. Su segundo disco, Sound & Color (2015), mostró una evolución hacia sonidos más psicodélicos y experimentales, debutando en el número 1 del Billboard y ganando cuatro Grammys, incluyendo Mejor Álbum de Música Alternativa.

Tras una pausa desde 2018, la banda ha retomado su actividad en 2024, con reediciones y nuevas canciones como Another Life y Joe, incluidas en la edición deluxe de Sound & Color. Aunque Brittany Howard ha desarrollado una exitosa carrera en solitario, Alabama Shakes sigue siendo una referencia clave del soul-rock moderno.

Discografía de Alabama Shakes

Boys & Girls (2012)

Sound & Color (2015)

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres conocer el poder emocional y sonoro de Alabama Shakes, te recomendamos esta playlist que reúne sus temas más emblemáticos. Desde la intensidad de Hold On hasta la sofisticación de Sound & Color, pasando por Don’t Wanna Fight y Future People, cada canción es una muestra de su talento y autenticidad.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más representativos de Alabama Shakes es Sound & Color (Official Video), una pieza visual hipnótica que acompaña el tema que da título a su segundo álbum. El vídeo, con estética futurista y narrativa emocional, refleja la evolución artística de la banda.

