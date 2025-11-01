Sobre Ambre

Ambre es una banda madrileña que ha sabido reinventarse desde sus orígenes en el underground local. Formada por Antonio Trapote (voz y guitarra), Javier Oleaga (guitarra y teclas) y Jose Doel (teclas), todos exmiembros de The Folie Diamond, el grupo comenzó su andadura en 2017 con una clara influencia del rock progresivo y psicodélico, evocando a bandas como Pink Floyd. Su evolución sonora los llevó a explorar terrenos más sintéticos y rítmicos, acercándose al universo de Radiohead.

En octubre de 2017 firmaron con Subterfuge Records, sello con el que lanzaron su primer EP Mercury Man en mayo de 2018, producido por David Baldo. Este trabajo fue presentado en festivales como Monkey WEEK, Arteficial y Swatch Cities, consolidando su presencia en la escena indie nacional. En 2020 publicaron su primer álbum largo, Nunca pasa nada, un cóctel de synth pop, disco funk y electrónica, con letras en castellano que abordan temas como la ansiedad, la posverdad y la sobreexposición digital, desde una mirada crítica y generacional.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Descubre sus canciones imprescindibles

Si quieres sumergirte en el universo sonoro de Ambre, no puedes perderte su disco debut, en el que cada canción es una muestra de su evolución artística y su capacidad para emocionar.

Videoclip Destacado

Uno de los videoclips más representativos de Ambre es What We Were, una producción audiovisual dirigida por Carmen y Nacho Errando que captura la esencia introspectiva y estética de la banda. Con una atmósfera envolvente y una cuidada realización, este vídeo es una puerta de entrada perfecta a su universo musical. Descúbrelo aquí:

