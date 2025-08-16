Sobre Belako

Formada en 2011 en Munguía, Vizcaya, Belako es una de las bandas más vibrantes y originales del panorama indie y post-punk español. Compuesta por Josu Ximun Billelabeitia (guitarra, voz), Lore Nekane Billelabeitia (bajo, voz), Lander Zalakain (batería, voz) y Cris Lizarraga (teclados, voz), la banda ha forjado un sonido único que fusiona la crudeza del post-punk con atmósferas electrónicas y toques de new wave, inspirándose en iconos como Joy Division, The Clash, Pixies, Sonic Youth y Nirvana. Con letras mayoritariamente en inglés y algunas en euskera, Belako ha destacado por su energía en directo y su capacidad para trascender fronteras, actuando en festivales internacionales y abriendo para leyendas como Elvis Costello en 2012. Desde su debut con Eurie en 2013, han publicado cinco álbumes de estudio y dos EP, consolidándose como una fuerza imparable del rock alternativo. Su último trabajo, Sigo regando (2023), refleja su madurez sonora con un estilo retrofuturista que combina punk crudo y texturas electrónicas, manteniendo la frescura que les caracteriza.

Discografía de Belako

Eurie (2013)

Hamen (2016)

Render Me Numb, Trivial Violence (2018)

Plastic Drama (2020)

Sigo Regando (2023)

¿Listo para sumergirte en el universo sonoro de Belako? Esta banda vasca te atrapará con su mezcla de guitarras angulosas, ritmos frenéticos y letras que oscilan entre lo visceral y lo poético. Desde himnos post-punk como Sea of Confusion hasta joyas en euskera como Orein Orain, su música es una experiencia que no te puedes perder.

Uno de los videoclips más icónicos de Belako es el de Render Me Numb, el single principal de su álbum Render Me Numb, Trivial Violence. Con una estética cruda y energética que refleja la intensidad de su música, este vídeo captura la esencia de la banda: actitud punk y atmósferas inquietantes que te enganchan desde el primer segundo. ¡No te lo pierdas!

