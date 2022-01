Streaming: Beach House – «Once Twice Melody (Chapter 3)

Beach House han publicado cinco nuevas canciones pertenecientes al tercer capítulo de su Once Twice Melody, que en su versión final incluirá un total de 18 canciones.

Sobre las canciones

Título: Sunset, Only You Know, Another Go Around, Masquerade e Illusion of Forever.

Incluidas en: Once Twice Melody

Fecha de publicación: 18 de febrero

Beach House – Once Twice Melody (Chapter 3)

Sobre Beach House

Exquisito dúo de dream pop formado en 2005 en Baltimore por Alex Scally (teclados, guitarras) y Victoria Legrand (teclados, voz), quien es la sobrina del famoso compositor francés Michel Legrand. Su música delicada e hipnótica, en la que la voz fantasmal y seductora de Legrand es arropada por un remolino distante de guitarras y órganos, recuerda a la de predecesores ilustres como Cocteau Twins, Slowdive o Mazzy Star. El grupo publicó su debut homónimo en 2006 y fue perfeccionado su fórmula con sus sucesivos lanzamientos, hasta ser unánimemente considerado uno de los grandes referentes del género del nuevo milenio. De su estupenda discografía se destacan especialmente Teen Dream (2010) y Bloom (2012). Su séptimo trabajo, titulado justamente 7, apareció en 2018.

Fuente: Apple Music

