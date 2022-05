Sobre The Afghan Whigs

Los muchachos eran originarios de Ohio pero la primera compañía que se fijó en ellos fue Sub Pop de Seattle. Esa circunstancia y la época que les tocó vivir hicieron que mucha gente les metiese en el cajón del grunge, un sitio donde nunca estuvieron cómodos. The Afghan Whigs era del palo duro pero más garagera que los grunges, y muy melódica, aunque más hacia el estilo soul que sus primos del norte del país. En el 93 fichó por Elektra y lanzó Gentlemen, su álbum más exitoso. La MTV le dio bola y acarició la fama, pero no abandonó la condición de banda de culto hasta su retirada en el 2001. Desde entonces, han vuelto con dos discos y un tercero que se espera para finales de 2022.

Discografía de The Afghan Whigs

Big Top Halloween (1988)

Up in It (1990)

Congregation (1992)

Gentlemen (1993)

Black Love (1996)

1965 (1998)

Do to the Beast (2014)

In Spades (2017)

