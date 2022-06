Sobre The Big Pink

Robbie Furze y Milo Cordell formaron The Big Pink a mediados de la década de 2000 en el estudio de su casa, donde los dos músicos comenzaron a mezclar los paisajes sonoros monótonos de Spacemen 3 y My Bloody Valentine con la exuberante electrónica de M83. Una serie de conciertos llevó a NME a aclamar a la banda como «las nuevas estrellas más geniales de Londres» antes de su debut en 2009, A Brief History of Love. Creando un rico paisaje sonoro que evoca simultáneamente los días más shoegazing de la década de 1980 y el sonido electro fresco de sus contemporáneos, el dúo, como era de esperar, acumuló una base de fans fieles. Ahora, en 2022, aproximadamente una década después de su último trabajo, preparan su retorno.

Fuente: Apple Music

Discografía de The Big Pink

A Brief History of Love (2009)

(2009) Future This (2012)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Descubre más artistas aquí!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!