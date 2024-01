Crónica de Chico Blanco en Barcelona (La (2) d’Apolo, 2024)

Hace mucho tiempo, cuando la palabra pandemia aún nos producía una cierta gracia por novedad, y no hastío por todo lo que trajo, el concierto de Chico Blanco en La (2) d’Apolo fue el primero que fue cancelado cuando Pedro Sánchez prohibió las verbenas y la diversión en pro de la salud pública. De eso hace ya cuatro años, y por el camino el granadino ha montado el colectivo Mareo, junto 8kitoo, quien ha sido durante años su mano derecha, junto a otras compañeras, para promover que otro tipo de fiestas son posibles. También ha grabado un par de EPs, se ha pasado tiempo entre Berlín y Barcelona, ha colaborado con gente como C. Tangana, Soto Asa, LVL1 o Simona; y ha seguido haciendo lo que mejor sabe hacer: desarrollar un sonido que no entiende de modas ni tendencias, pero desborda calidad.

Para demostrarlo, este pasado viernes 19 de enero, Chico Blanco convocó a sus fieles fans a una hora entre la de los conciertos y el club, dándole vida a FOREVER 21 (VOL.1), su último lanzamiento bajo el sello de su propio colectivo. En el escenario, unos cuantos bustos de porespán de gente en poses curiosas y él tirando las bases y cantando a la vez. Hombre orquesta se podría decir. Con el público a tono, algunos más que otros, como si el ciego de las tres de la madrugada pudiera darse también a las once si uno se lo propone, empezó a tirar esos temas que se tambalean, con una naturalidad impecable, entre el house, el jersey, el club más Berlín y el pop más efervescente. Aunque el sonido podría haber sido mejorable, al público parecía no importarle cuando estrenó en Barcelona Q NO, SORRY NOT SORRY, BBDM, y aún menos cuando dijo eso de «de Berlín a Barcelona, de tu cara Barcelona» en ENAMORADODE.

Chico Blanco en La (2) d’Apolo (fotografía de Sala Apolo) Chico Blanco en La (2) d’Apolo (fotografía de Sala Apolo)

Pero aunque vivamos en la dictadura de la inmediatez, no faltaron grandes clásicos -me da igual que tenga solo poco más de un lustro, son clásicos- como el remix actualizado de WTF Is In My Cup y de Gominola, una versión balada de Cola Cao sentado al borde del escenario. No faltó Positif Siempre, su sampleo del tema de Mall Grab Positive Energy Forever; su colaboración con Soto Asa, 3 Katas, porqué siempre es importante saber cuántas caben en un coupé; y su versión de Cadillac Solitario, que para los que somos de Barcelona, aunque Loquillo pueda entrar en conflicto con muchas de nuestras convicciones, siempre es un tema para soltar lagrimita, sobre todo si Chico Blanco le da esa aura onírica con un in crescendo esperanzador al final.

El concierto, a diferencia de muchas actuaciones en esa misma sala, no acabó con su canción más apoteósica, sino con su suave Fantasía, canción que sacó en un videoclip de realismo mágico para el Cuarentena Fest. Y todo tuvo sentido, porque Chico Blanco es un romántico, un romántico del club, pero un romántico al fin y al cabo.