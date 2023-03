dani – Posdata

Este año costó bastante digerir lo que supuso enero. Shakira y Bizarrap volaron todo por los aires y Miley Cyrus conquistó el mundo con Flowers. Cada una en su estilo, generaron un debate universal sobre cómo superar una ruptura. Polémicas aparte, lo cierto es que resulta complicado acostumbrarse a la pérdida. Toca desaprender y tratar de convivir con un vacío. dani —nombre artístico de la viguesa Daniela Díaz Costas— estuvo en la misma situación que ambas cantantes. De esa gestión emocional sale Posdata (2023), su segundo LP, de nuevo con El Volcán Música.

Tras Veinte (2020), notable debut publicado en pleno contexto pandémico, dani se muestra más madura y vulnerable. Se libra, en diez canciones a modo de cartas, de todas las cosas que se había guardado dentro. Hay letras crudas, pero les planta cara. Ella misma lo deja claro en los versos que abren el disco: No te voy a mentir / no te voy a engañar. El resultado es un viaje emocional entre rupturas, cómo no, y amor propio. La envoltura sonora alegre resta peso a la profundidad de las letras, marca característica de la alianza entre la artista y su productor, Aaron Rux.

No te voy a mentir deja paso a los hits del álbum: Ceras rosas, Códigos y Nubes. Con ellas, dani demuestra por qué se la considera una de las mayores sensaciones del pop electrónico de los últimos años, y es gracias a su habilidad mayúscula para componer canciones que se pegan como un chicle de fresa. Incluye matices electrónicos, disco y funk muy interesantes que se alejan de clichés puramente “poperos”.

Ceras rosas funciona a modo de carta a sí misma. Se recuerda cómo estaba en un momento concreto, «rota y sola». La apatía abrumadora que la invadía es evidente en el estribillo: Cuéntame un cuento / que quiero escapar / lejos del peligro / de la realidad. Sorprende que, a pesar del malestar evidente en toda la canción, la melodía alegre contrarresta la negatividad e invita a bailar (recuerda a La Casa Azul). La voz aterciopelada de dani brilla en Códigos, pieza de ambiente ochentero a la que se suma Innercut en la producción.

El trasfondo pop de chicle de fresa alcanza su esplendor en Nubes, sin llegar a empalagar. Es el tema más luminoso y pone el foco en el amor propio. Después de sentirse como un juguete, la viguesa se planta para priorizar su bienestar: Que no puedo esperar / a que llegue mañana / mandarte a la mierda y hacer esta vez / lo que me dé la gana. La canción viene acompañada del mejor videoclip de dani hasta la fecha. En él aparecen Kimberley Tell y mariagrep, sus compañeras en Cool Nenas —proyecto de DJ ‘s paralelo a sus carreras en solitario—.

El álbum decae ligeramente. Es lo que tiene poner el listón tan alto con semejantes pelotazos. Aun así, sigue siendo reseñable la labor de producción, exquisita en Usar y tirar. Aquí el tono se torna amargo, oscuro, únicamente diluido por los toques club del final. Los beats son protagonistas en Una vez y nunca más y Me da igual. Entre tantas máquinas, a dani le da tiempo a colar una balada a modo de interludio: Una semana.

Pese a estas canciones más anecdóticas, Posdata acaba por todo lo alto. Lento y Drum & Bossa son redondas. El clima tropical de la primera se mezcla con unas palmas para crear una atmósfera de lo más atractiva. ¿Y qué decir de la segunda? Fácilmente puede colarse entre los mejores temas de su carrera. Es un soplo de aire fresco. Amplía todavía más el abanico de posibilidades para no parar de evolucionar.

Las cartas que dani ha reunido en Posdata son la muestra del crecimiento que ha vivido en los casi tres años posteriores a Veinte. Ya no es tan naif. Da pasos de gigante y se muestra más segura, honesta y profunda que nunca.

