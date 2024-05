«Nunca en mi vida me gustó Francia ocupando mi país. No odio a Francia ni a los franceses, tampoco odio a los estadounidenses, pero no apoyo sus políticas manipuladoras y lo que hacen en África. En 2023 queríamos ser libres y volver a sonreír. Seguimos esperando»

MDOU MOCTAR

Solemos permanecer encerrados dentro de la esfera occidental, no solo a nivel de costumbres, mentalidad y forma de vida, sino incluso musical y culturalmente. Para muchos occidentales, el mundo empieza y termina ahí, en lo que día a día vemos, oímos o hacemos. No damos más vueltas a aquello que nos es extraño, lejano o contrario a nuestra forma de ver y entender el mundo. Creemos que somos el eje universal. Craso error, porque el mundo no es Occidente, sino una gigantesca esfera en la que todos los puntos son equidistantes, sobre todo, cuando hablamos de música y de personas.

Sin duda, las fronteras pueden limitar físicamente a los países, pueden delimitar las líneas mentales de sus habitantes, pero todas las culturas tienen puntos de conexión, líneas que, en apariencia parecen distintas, pero se cruzan en diversos nodos comunes, formando un gigantesco entramado sináptico que convierte la música en un lenguaje meta universal. No hay cultura, ni actual ni a lo largo de la historia, que haya permanecido ajena a ese mágico lenguaje de todos.

Soy persona de mentalidad abierta. Repruebo permanecer enclaustrado en un micropunto. Existen múltiples opciones para explorar sistemas de sonido culturas y diferentes y aprender de ellos. El sonido y la experimentación, los sentimientos y las necesidades de expresión, van más allá de lo que conocemos como pop o rock.

Hace tiempo os hablé de Azam Alí, la compositora y artista iraní cuya voz y capacidad musical arrasa en distintas partes del mundo. Hoy voy a ocuparme de Mdou Moctar y su recién publicado disco Tribunal For Justice, un disco cuyo nombre ya de por sí refleja por dónde van los tiros.

Mdou Moctar destaca por ser uno de los artistas más innovadores de la música sahariana contemporánea, junto a otros como Tinariwen, Terakaft, Etran Finatawa, Imarhan, Sahra Halgan, Nilüfar Yanya, Orchestra National de Barbés, etc. Como formación, desarrolla una energía implacable y frenética. Sus rítmicas poco convencionales la han llevado a la vanguardia de la escena internacional. Todos los medios y soportes informativos y especializados hablan excelencias de ella.

Funeral For Justice fue grabado tras el lanzamiento de Afrique Victime (2019) y la gira mundial de la banda. Su música combina ritmos y melodías tradicionales tuareg con elementos de rock. Destaca por su fuerza, vigor y ferocidad. Los solos de guitarra están marcados por magistrales feedbacks, por riffs de acelerado progreso y solos trepidantemente cristalinos. Algunas pistas recuerdan la técnica guitarrística de Jimi Hendrix.

Las letras son muy políticas. Dialogan sobre la difícil situación del Níger y del pueblo tuareg, de los problemas de la violencia terrorista en África, así como del desastroso legado del colonialismo francés, de los fracasos de los líderes africanos por construir países fuertes e independientes, y del peligro que corre la lengua tamasheq ante la lengua colonialista francesa. Todos estos problemas ahogan la vida tuareg donde dos tercios de su población vive bajo el umbral de la pobreza.

Como bien indica su nombre, conceptualmente el álbum representa la muerte y funeral de la justicia, un concepto ideal que en su praxis social, política y económica brilla por la ausencia. Como dice el propio Moctar: «El álbum pone de manifiesto que los Estados Unidos y Europa llegaron y dijeron que iban a ayudar a África, pero nunca ayudan a encontrar soluciones».

Al respecto, Mikey Coltun, productor y bajista de la banda, añade: «Cuando Francia entró en nuestro país, lo jodió todo. Dijo que seríamos libres, pero no lo somos. La canción Oh France aborda esta hipocresía. Las acciones de Francia con frecuencia están veladas por la crueldad. Estábamos mejor sin su relación turbulenta. Ya es hora de que comprendamos los interminables juegos letales que juega».

El disco inicia su apertura con la pista que da título al disco, Funeral For Justice. Su letra va dirigida a los líderes africanos adormecidos para que retomen el control de sus países ricos en recursos, y empiecen a reconstruirlos en lugar de permanecer inertes en los tálamos de las potencias dominantes extranjeras.

Con la pista Sousoume Tamacheq, cuarta del plástico, se trata la difícil situación del pueblo tuareg en Níger, Mali y Argelia, tres países oprimidos donde a la falta de unidad se suma la ignorancia como problema nacional. Otra canción, Imouhar, hace un llamamiento a los tuareg para que preserven su lengua ya que ésta corre el riesgo de desaparecer: «La gente aquí solo usa el francés. Están empezando a olvidar su propio idioma, la base de su historia e identidad. Sentimos que dentro de cien años nadie hablará tamasheq y eso da mucho miedo», cuenta Moctar.

Mdou Moctar, en su versión actual, es una banda de blues-desierto tuareg, también conocido como «assou». Está formada por Mahamadou Souleymane, conocido profesionalmente como Mdou Moctar (compositor y músico tuareg residente en Agadez, Níger), por el guitarrista rítmico Ahmoudou Madassane, el baterista Souleymane Ibrahim y el bajista y productor estadounidense Mikey Coltun.

La banda comenzó a actuar en bodas tradicionales, eventos donde toda la ciudad está invitada a asistir. En ellos la gente suele traer generadores donde enchufan sus amplificadores y montan la fiesta. Si algo está roto lo reparan y funciona. Transmitir esa energía y sentimiento de comunidad siempre ha sido la filosofía de Mdou Moctar.

Los primeros conciertos de la banda en los Estados Unidos fueron organizados para que el público tomara asiento, pero después de varios directos se transformaron en una de las bandas de rock más vitales del mundo y, sin lugar a dudas, en el grupo más referente del pueblo tuareg.

Curiosamente, una vez finalizado la grabación de Funeral For Justice (julio de 2023), el gobierno en Níger (elegido democráticamente) fue depuesto a causa de un golpe militar. El presidente fue puesto bajo arresto domiciliario y la nación se sumió en el caos y la incertidumbre. Los franceses marcharon y dejaron el país a la deriva hacia el terrorismo. La banda, que entonces estaba de gira por Estados Unidos, no pudo regresar a su país para estar con sus familias.

Concluyendo, Funeral For Justice representa otro paso más en la descentralización de los esquemas sistemáticos occidentales y una mejor comprensión del mundo abrasador que nos rodea, en cuyo centro reside el capitalismo occidental imperialista y explotador.

Pero al margen del discurso político y social de la banda, Moctar es un guitarrista de lujo. Verlo acariciar la guitarra, construir escalas imposibles, como hace en Africa Victim o Imouhar, escuchar los contra ritmos del baterista poseído por una psicomotricidad eléctrica inusitada, o dejarse llevar por el bajo marcado que diseña un mapeado irrompible, o caer bajo el embrujo de la guitarra rítmica sellando cadencias de alta costura, son audiciones y experiencias que pocas veces se escuchan en la música de hoy en día.

Todas las canciones del álbum poseen una coherencia interna que aglutina un mensaje único y directo. Funeral For The Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume Tamacheq, Imajighen, Tchinta, Djallo #1, Oh, France y Modern Slaves, tejen su arquitectura sónica y lirica a fin de abrazar las quejas y lamentos de un pueblo oprimido que sigue luchando, por sí mismo, sin los apoyos necesarios de otras naciones occidentales. Como bien canta Mdou Moctar en Funeral For Justice, Occidente siempre les da la espalda:

«Queridos líderes africanos, escuchen mi pregunta candente:

¿Por qué vuestro oído sólo presta atención a Francia y a Estados Unidos?

Te engañaron para que renunciaras a tus tierras (…) Poseen el poder de ayudar, pero decidieron no hacerlo»