Galicia puede presumir de tener una tradición musical ecléctica y de gran calidad. Ahora bien, si hay una buena foliada de por medio, que se aparte lo demás. ¿Y qué es esto? Pues una celebración popular del baile y la música tradicionales gallegos. Mondra toma como base estos espacios y los reinventa en su primer larga duración: ARDĒN (Altafonte, 2023).

No es ningún secreto que la escena de esta comunidad vive un momento muy dulce. En los últimos años ha habido una proliferación incesante de artistas que sortearon las barreras del idioma y llegaron a una audiencia más amplia. El fenómeno de las Tanxugueiras no se quedó en algo puntual y, en mayor o menor medida, fueron la cara más visible de este boom. Baiuca es el otro exponente. De hecho, Mangüeiro se coló, aunque sampleada, en un tema del británico Barry Can’t Swim para el anuncio del nuevo Apple Watch, con la cobertura mediática que eso supuso.

La clave de estos proyectos está en abrazar la tradición y llevarla como estandarte. Hace años, artistas salidos de Galicia, al igual que de otras comunidades bilingües, evitaban cantar en lenguas cooficiales. Menos mal que el panorama está cambiando. Hay más inclusión y se nota el afán por revalorizar con orgullo la identidad que les es propia.

Así nace ARDĒN. Desde Teo (A Coruña), Martín Mondragón, conocido artísticamente como Mondra, ofrece «una experiencia musical, visual y performativa, en diálogo con la música tradicional», según indica en su nota de prensa. Las nuevas generaciones dejan los prejuicios a un lado y experimentan con sonidos, borran en muchos casos las líneas que delimitan los géneros y el resultado son proyectos de gran atractivo.

El disco que aquí ocupa puede entenderse bajo dos conceptos muy bien definidos. Por una parte, la música, evidentemente. Lo folclórico es el núcleo conductor. Desde las panderetas, y la percusión tradicional en general, pasando por cantigas populares renovadas. De hecho, aquí reside la grandeza del trabajo. Se nota el respeto de Mondra por el bagaje popular del que bebe y esa es la clave para poder construir sus temas; no contra la tradición, sino a través de ella.

Para la construcción del universo sonoro, al que el propio Martín se refiere como «algo entre Lady Gaga e Dolores de Vilariño», es clave la labor de Berto. Es, sin duda, el productor estrella de la escena gallega. Demuestra, ya sea en su anterior grupo Verto, como en solitario, o con otros artistas, que sabe captar la esencia de los trabajos y elevarlos con una calidad magistral. En este disco, por ejemplo, reinventa una de las cantigas populares gallegas más icónicas, juega con ella, la lleva a sonidos insospechados y da como resultado CARMELA.

Luego está la parte conceptual. Desde los videoclips, hasta la puesta en escena durante los conciertos, pasando por el arte de la edición física. Mondra ha sabido ambientar su disco con un mimo extremadamente cuidado.

Por ejemplo, la dupla formada por PUNHETA y RUANDO salieron con sus respectivos videoclips. Ambas conforman las “Crónicas d’ARDĒN”. Dos capítulos en los que Martín plasma una historia con la “nación” como protagonista. Esta acoge y celebra la diversidad, hasta que llegan lxs opresorxs e intentan frenar la inclusión. Menos mal que el papel salvador de Aida Tarrío en el segundo capítulo devuelve la esperanza a ARDĒN y la folía vuelve a ser un espacio de libertad.

En lo musical, estas son las mejores canciones del LP. PUNHETA es deslumbrante y la dupla de Mondra con Fillas de Cassandra, una reivindicación de la valía de la gente joven. Son los dos proyectos más en forma del panorama gallego y su unión ha superado con creces las expectativas. El estribillo queda grabado a fuego. Con él, devuelven con sorna las burlas recibidas por cantar-e, bailar-e e tocá-la pandeireta. El envoltorio electrónico invita a bailar una muiñeira como si se estuviese en una rave techno. La segunda cuenta con la colaboración de Aida (Tanxugueiras). Sus voces casan a la perfección y las armonías vocales de ambos se sienten como un cálido abrazo. Ponen el foco en los cuidados, en la necesidad de descansar, si bien el ritmo álgido del final le da un toque festivo que anima a celebrar.

La innovación brilla sobremanera en TRóUPELE. Una percusión inquietante inicia un tema donde la distorsión, los juegos vocales y la electrónica, dejan una sensación de desconcierto que, sin embargo, engancha desde el primer verso. Lo cierto es que la canción homónima que abre el disco es la única más típica dentro de lo tradi en el que se mueve Mondra. La experimentación alcanza niveles insospechados con sepultura (TICOTI).

El carácter autobiográfico de este trabajo, pues no deja de ser un reflejo de las experiencias vitales de Martín, está muy pegado a la juventud. De alguna manera, el artista pone en valor, como en PUNHETA, la validez de una generación rodeada de precariedad. Esto, sin embargo, no supone un freno. Sortean la vorágine y no tienen miedo a alzar la voz. RUMBAMBÁ reivindica todas estas ideas (Queremos loitar polos nosos dereitos / a conciencia de clase primeiro / e mandar o precario ó inferno).

Mondra salda en ARDĒN las deudas que la tradición tenía con la diversidad. Construye a su alrededor un universo inclusivo, novedoso, en el que todes tienen cabida. Además, ha sabido aprovechar su faceta artística para recrear ese imaginario sobre los escenarios. Así nace la idea de la “folía das ardentes”. Un espectáculo al que vale la pena adentrarse. Ardentes, a ruare.

Escucha aquí ARDĒN de Mondra