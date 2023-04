Yaeji – With a Hammer

Muchas veces hay discos que, por su portada y según gustos, no les prestarías atención alguna. Pero la curiosidad pica y entonces es cuando decides escucharlos hasta que te quedas sin aire. Es lo que ocurre con Yaeji y su reciente martillo demoledor, ambos son palabras mayores.Nunca había escuchado de esta mujer, pero me tope con una breve noticia que definía With a Hammer como el mejor disco de la semana. Fruncí el ceño y me lancé a oírlo. No me esperaba gran cosa, pero la sorpresa fue total: pura creatividad, belleza y experimentación.

Yaeji es una cantante, artista visual y productora estadounidense de ascendencia surcoreana, cuya obra está especializada en música electrónica y experimental, con la particularidad de que canta combinando sus dos lenguas nativas: el inglés y el coreano. Además, es licenciada en arte conceptual y diseño gráfico.

Como fan de la electrónica, Yaeji prendió a utilizar el Ableton Live para producir sus propios temas y se involucró en la escena musical neoyorquina, especializándose en remixes y sesiones de DJ. En 2017 publicó su primer EP titulado Yaeji bajo el sello independiente Godmode.

Ocho meses después lanzó un segundo trabajo titulado EP2 que combinaba ritmos trap y house bajo un estilo minimalista. El disco fue incluido entre los mejores discos de 2017 de la revista Pitchfork y en la lista BBC Sound of 2018. Sus actuaciones en festivales como Coachella y el Sónar, fortalecen su crédito. En 2019 firmó con XL Recordings y publicó su primer LP, What We Drew. Su segundo larga duración, With a Hammer, ha visto la luz a primeros de abril.

Como su nombre indica, With a Hammer, es un contundente golpe de mazo, rabia y protección intensas frente el poder y el abuso. Al mismo tiempo, es la liberación de recuerdos reprimidos durante la infancia, un canto desesperado a alienación que sufre el mundo, y sobre todo, mucha ira desatada por la violencia y las transgresiones de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. En gran parte, es un respaldo sonoro al movimiento Black Lives Matter.

Musicalmente hablando, With a Hammer es un álbum que explora y combina hábilmente el synth-pop, la música clásica, el jaza, el techno o el ambient más etéreo. Es justo lo que decía en mi anterior reseña sobre Swans, hay grupos o artistas que destacan por su peculiar originalidad.

El resultado global es un disco propulsor, vigoroso, equivalente a elevados sondeos líricos. Son canciones que retan la linealidad del tiempo («Por qué pensamos que el pasado y el futuro son lugares lejanos»). O que nos destilan usos dañinos y calcáreos («¿Por qué somos nosotros los que siempre huimos y debemos disculparnos?»). O canciones que nos suministran réplicas a interrogantes permanentes («No es nuestra misión en esta vida/Romper los ciclos») o nos arriman a deliberaciones intimistas («No es una forma de amar el estar preguntándote cómo quieres ser»).

Sin duda podemos decir que With a Hammer es un trabajo que se adentra rabiosamente en el mundo interno y exógeno de las personas y sus entornos, teniendo como base letras muy directas donde las exclamaciones, los lamentos y la ruina de las cosas, siempre confluyen en un punto final: la libertad para sentir, hablar y vivir. Sin eso, la vida no tiene sentido

Son 13 canciones sónicamente complejas, de difícil descripción, aunque su planteamiento sea digerible en cuanto a un mensaje general y muy directo: derribar a golpes de martillo aquellas cosas que nos abruman por dentro y por fuera, como consecuencia de esas fuerzas telúricas que convierten la vida en sufrimiento y negación. Necesitamos derribar y luchar. Sobrevivir en un mundo dominado por la fuerza, la vejación y el control emocional. Todas ellas vertientes por las que se nutre el poder para afianzar su credo y existencia.

Las letras son inmediatas y afiladas, con frases y estribillos aislados y repetitivos, de las cuales se extraen pensamientos fugaces e intermitentes. Yaeji hace múltiples reseñas a la rotura o a la demolición a fin de descollar los acotos de nuestras subsistencias. Veamos de qué se trata…

Submerge FM nos plantea:«¿Por qué no nos apegamos a la realidad y soñamos? ¿No es lo que soñamos lo que deberíamos creer?». For Granted: «Detuve el pensamiento para dejarlo descansar y fluir. Con Fever se tejen nuevos interrogantes: «¿Por qué siempre nos disculpamos? ¿Por qué siempre nos acobardamos?».

Acto seguido sobreviene Passed Me By, tema que nos habla del paso del tiempo, otro de los grandes retos: «Me gusta pasar las páginas y sentir el peso físico del tiempo que ha pasado». With A Hammer nos asesta esa hipocresía que nos oculta: «Me puse una máscara en la cara, en el cerebro y en el corazón (…) para tomar un descanso sobre la verdad y lo falso». I’ll Remember for Me, I’ll Remember For You reflexiona sobre el instante: «Hay momentos en que estoy triste y enojado (…) Los pensamientos se disipan y eso es liberador».

En Done (Let’s Get It) se duda y se nos conduce a una salida: «¿No es extraño ver cómo aprendemos a transmitir lo que no queríamos hacer? ¿No es nuestra misión en esta vida romper y reparar los ciclos? (…) Gritar y llorar, dejarlo salir (…) Eso es nuestra libertad»). Ready or Not nos atornilla ante la incapacidad: «Es frustrante quedarse quieto y sofocado». Michin nos reta: «No tengas miedo. Voy a derribar la puerta. Estoy con el martillo. La derribaré»).

Y así llegamos a los cuatro últimos temas del disco: Away x5 («Los pensamientos atraviesan mi mente a la velocidad de la luz»), Happy («Alimentado por el tiempo y cuando no hay remedio, saco mis armas (…) en estado de emergencia»), 1 Thing To Smash («Dame la agonía y la romperé en pedazos») y Be Alone In This («No tuve coraje, así que cerré los ojos porque estoy solo en esto»).

Como se puede ver estamos ante un trabajo ecléctico, introspectivo, atmosférico, de toques enojados, minimalistas, hipnóticos y etéreos… dentro de una espiral rítmica marcada por una fusión de hiperpop, drum and bass, house, electrocash y footwork, entre otros subgéneros.

Dentro de los límites y las diferencias, las voces y sonidos de Yaeji me llevan a las experimentaciones de Aisha Devi, Felicia Atkinson, Carla dal Forno, Jasmine Guffond, Jessy Lanza, Karynn y otras tantas compositoras vanguardistas, cada uno dentro de su especial estilo.

Concluyendo, estas son algunas de las referencias y conceptos que se barajan en el interior esta arquitectura sónica de enigmática fantasía abstracta, cuyo nombre de por sí, expresa una furia reprimida y sorda que clama convertirse en añicos desesperadamente. El martillo está a punto para asestar el golpe definitivo, se sabe quién, con qué, pero se ignora cuándo será y sobre quién caerán los impactos.