Been Stellar estrena su nuevo single “All In One”

La semana musical nos traer pequeñas joyas, como el lanzamiento del nuevo single de Been Stellar, All In One, una pieza que encapsula la esencia cruda y elíptica de la banda. Con un sonido que destila la potencia de la batería de Laila Wayans y letras que exploran la comprensión universal a través de la rutina laboral, All In One se posiciona como uno de los momentos destacados del próximo álbum de la banda.

En palabras de Been Stellar, All In One es “el corazón lírico del álbum… es la culminación de un punto que hemos intentado hacer durante años” y representa «la locura que viene de vivir en una ciudad condensada como Nueva York». Este single precede su esperado álbum debut, Scream from New York, NY, que verá la luz el 14 de junio bajo el sello Dirty Hit.

El grupo, que emergió con su EP homónimo en 2022, ha dejado huella con su sonido distintivo que mezcla shoegaze melódico y dream-pop imponente. Tras este primer EP, Been Stellar promete un disco debut que reflejará su evolución y madurez artística.

Aunque no hay conciertos anunciados en España por el momento, la banda ha confirmado fechas en otros puntos de Europa y América. Los seguidores españoles tendrán que esperar con ansias la oportunidad de ver a Been Stellar en vivo.

La trayectoria de Been Stellar es un relato de autenticidad y crecimiento. Desde su formación en el Lower East Side de Nueva York, han ido definiendo su identidad musical, alejándose de las influencias iniciales para encontrar su propio sonido. Escucha su música y sumérgete en el universo de Been Stellar.