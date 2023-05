Canción: Bdrmm – «Pulling Stitches»

La banda de Hull nos presenta su segundo álbum, I Don’t Know, una obra que rinde homenaje al shoegaze clásico y que demuestra su evolución desde su debut en 2020.

De Bedroom a I Don’t Know

Bdrmm es una banda formada por Ryan Smith (voz y guitarra), Jordan Smith (bajo), Joe Vickers (guitarra), Daniel Hull (sintetizador y coros) y Conor Murray (batería). Su nombre se pronuncia como “bedroom”, que es el título de su primer álbum, lanzado en 2020. Ese disco les valió el reconocimiento de la crítica y el público, que apreciaron su mezcla de shoegaze, post-punk y dream pop.

Ahora, la banda ha dado un paso más en su carrera y ha firmado con el sello Rock Action Records, fundado por Mogwai. Bajo este sello, Bdrmm lanzará su segundo álbum, I Don’t Know, el próximo 30 de junio. El disco ha sido grabado con Alex Greaves en The Nave Studios en Leeds, el mismo productor que trabajó con ellos en su debut.

Pulling Stitches: el último adelanto

Bdrmm ha compartido tres sencillos del nuevo álbum: It’s Just A Bit Of Blood, Be Careful y Pulling Stitches. Este último es el más reciente y el más representativo de su amor por el shoegaze clásico, especialmente por My Bloody Valentine y su líder Kevin Shields.

Pulling Stitches es una canción que combina guitarras distorsionadas y pesadas con voces suaves y etéreas, creando un contraste dinámico y una atmósfera envolvente. La canción se escribió en un día, en un momento de inspiración y conexión entre los miembros de la banda.

Ryan Smith cuenta cómo fue el proceso: “Recuerdo el día exacto que escribimos esta canción. Estábamos en el local de ensayo, y yo empecé a tocar los dos primeros acordes, incorporando el bend como si le estuviera guiñando el ojo a Kevin Shields, y Conor me miró como diciendo: ‘Esta es la buena’. Creo que acabamos la canción ese mismo día. Es increíble cuando pasan esos momentos, y te recuerdan por qué haces esto. Es muy obvia la adoración por el shoegaze que hay dentro de nosotros”.

La canción se acompaña de un vídeo que muestra imágenes distorsionadas de una fábrica abandonada en Hull, su ciudad natal. El vídeo ha sido realizado por Chris Tomsett, que ha capturado la esencia de la canción con su estilo visual.

Si quieres disfrutar del renacer del shoegaze con Bdrmm, no te pierdas su nuevo álbum I Don’t Know. Estamos seguros de que no te decepcionarán.