Canción: Crawlers – “That Time Of Year Always”

La banda de Liverpool Crawlers ha lanzado un nuevo single llamado That Time Of Year Always, que trata sobre la depresión estacional y la nostalgia de la infancia. La canción coincide con el inicio de la primavera y forma parte del trabajo de la banda, que se dio a conocer con su EP homónimo en 2021 y su mixtape Loud Without Noise en 2022.

Sobre That Time Of Year Always

Sobre el single: “That Time Of Year Always’ abarca la sensación de envidiar a tu yo más joven antes de que el trauma te golpee en tus 20 años”, dijo la vocalista principal Hollie Minto. “Se trata de echar de menos la ignorancia que tenías en tu infancia; ese proceso de reflexión que suele ocurrirme durante las estaciones invernales”.

Añadió: “Al hacerte mayor, te das cuenta de que a pesar de pensar que estos pensamientos provienen de la depresión estacional, es normal sentir esa nostalgia por tu juventud todo el año, y tener siempre presente a tu yo más joven cuando recuerdas lo que fue”.