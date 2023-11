Crawlers estrenan ‘Call It Love’, un adelanto de su álbum debut

La banda de Liverpool Crawlers ha publicado Call It Love, una canción que “romantiza el deseo de amar a alguien a pesar de ser una situación tóxica”, según la cantante Holly Minto.

The Mess We Seem to Make es el título del primer álbum de Crawlers, que saldrá a la venta el 16 de febrero de 2024. El disco muestra el resultado de “perfeccionar nuestro oficio, ser vulnerables entre nosotros, encontrar nuestro sonido y decir exactamente lo que queríamos”, afirma Minto.

Crawlers se dieron a conocer con su EP homónimo en 2021, con el single Come Over (Again) que acumula más de 34 millones de reproducciones en Spotify. En los últimos meses, habían lanzado dos nuevos singles: That Time of Year Always y Would You Come to My Funeral.