Canción: Destroyer – «Eat the Wine, Drink the Bread»

Destroyer ha publicado una nueva canción extraída de su próximo álbum Labyrinthitis. Bajo el título Eat the Wine, Drink the Bread, es el segundo adelanto que disfrutamos tras Tintoretto, It’s for You, y cuenta con percusiones Joshua Wells y baterías programadas por John Collins.

Para escuchar el disco completo, aún tenemos que esperar al 25 de marzo, cuando se publicará a través de Merge. Es el primer disco de Dan Bejar desde Have We Met en 2020, y de hecho, fue compuesto mayoritariamente ese mismo año, durante lo peor de la pandemia, y grabado en 2021.

Destroyer – Eat the Wine, Drink the Bread

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!