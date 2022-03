Canción: MUNA – «Anything But Me»

MUNA ha anunciado su nuevo disco homónimo, que se publicará el 24 de junio a través de Saddest Factory Records, y del que hoy nos comparten el single Anything But Me.

Se trata del tercer trabajo de la banda formada por Katie Gavin, Josette Maskin y Naomi McPherson tras sus dos álbumes con RCA Records, About U (2017) y Saves the World (2019).

Sobre esta nueva canción y el videoclip que acompaña el lanzamiento, el trío de Los Ángeles explica que trata sobre «dejar una pareja simplemente porque no te sientes bien en la relación. Se trata de confiar en ti mismo y en tus instintos lo suficiente como para alejarte de alguien mientras todavía se aman y antes de que se ponga demasiado mal. La canción encarna la ligereza y la alegría que te inunda cuando te das cuenta de que no hay una cerradura en la puerta, nadie te está deteniendo, puedes desatar el nudo y saltar a la puesta de sol cuando estés preparado para ello”.

MUNA – Anything But Me

Tracklist de MUNA

1. ‘Silk Chiffon’ (feat. Phoebe Bridgers)

2. ‘What I Want’

3. ‘Runner’s High’

4. ‘Home By Now’

5. ‘Kind Of Girl’

6. ‘Handle Me’

7. ‘No Idea’

8. ‘Solid’

9. ‘Anything But Me’

10. ‘Loose Garment’

11. ‘Shooting Star’

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!