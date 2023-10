Lenny Kravitz se desnuda en el video de su nueva canción «TK421»

El icónico Lenny Kravitz ha llevado a cabo un audaz regreso a la escena musical, revelando detalles tentadores sobre su próximo álbum doble, Blue Electric Light. Con fecha de lanzamiento el 15 de marzo a través de su propio sello Roxie Records con BMG como distribuidora, el álbum presenta un sonido crudo y auténtico que refleja el proceso creativo inmersivo de Kravitz en su estudio en Bahamas.

Para que se nos abra el apetito, Kravitz nos presenta el álbum con el single TK421, que viene acompañado de un video visualmente impactante en el que el artista, en un movimiento atrevido, se desnuda por completo. Basándose en su legado de premios Grammy y éxitos líderes en las listas como Fly Away y Are You Gonna Go My Way, este disco supondrá el duodécimo álbum en la carrera del artista, grabado en su totalidad por él mismo junto a su colaborador habitual, el guitarrista Craig Ross.