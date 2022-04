Nuevo disco: Drive-By Truckers – «Welcome 2 Club XIII»

Drive-By Truckers han anunciado su nuevo álbum Welcome 2 Club XIII, que llegará el 3 de junio a través de ATO, y del que ya han compartido su canción principal acompañada de un video musical dirigido por Jason Shevchuk.

Grabado en el estudio del productor David Barbe en Athens, Georgia, el álbum cuenta con coros de Margo Price, Schaefer Llana y Mike Mills de R.E.M. y será el decimocuarto trabajo de la discografía de los estadounidenses, que lanzaron The Unraveling y The New OK en 2020.

Drive-By Truckers – Welcome 2 Club XIII

Tracklist de Welcome 2 Club XIII

01 The Driver

02 Maria’s Awful Disclosures

03 Shake and Pine

04 We Will Never Wake You Up in the Morning

05 Welcome 2 Club XIII

06 Forged in Hell and Heaven Sent

07 Every Single Storied Flameout

08 Billy Ringo in the Dark

09 Wilder Days

Portada de Welcome 2 Club XIII

Sobre Drive-By Truckers

Drive-By Truckers ha sido, desde hace dos décadas, la banda que ha dominado en la escena del rock sureño. Gracias a sus guitarras rocosas, adornadas con riffs demoledores, y a su respeto por una tradición consolidada que lleva desde Lynyrd Skynyrd hasta The Black Crowes, Patterson Hood y Mike Cooley, los líderes naturales del grupo, han conseguido inyectarle vitalidad y frescura a una de las corrientes más conservadoras del rock. Lo hacen con hábiles toques de country y actitud indie, lo que les ha permitido extender su carrera durante más de diez álbumes sin apenas desgaste ni flaquezas.

Fuente: Apple Music

