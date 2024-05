Richard Hawley sigue presentando su nuevo disco con “Prism in Jeans”

El cantautor Richard Hawley nos presenta Prism in Jeans, un adelanto de su esperado álbum In This City They Call You Love. Este nuevo sencillo destila la esencia de Hawley, con su voz barítona llevando la batuta a través de una balada clásica que solo él sabe ofrecer.

El álbum, que se lanzará el 31 de mayo, promete ser una colección de 12 canciones que Hawley describe como “multicolores”, enfocándose en la voz y lo que las voces pueden hacer juntas. El propio Hawley ha limitado sus solos de guitarra en el álbum para mantener el enfoque en la voz, la canción y el espacio.

Prism in Jeans se une a la discografía de Hawley como una pieza más en su mosaico de melodías y arreglos exquisitos, acompañados siempre por su emotiva y sonora voz. Con este lanzamiento, Hawley promete ofrecernos «algunas de las mejores baladas que ha escrito y grabado».

Tracklist de Richard Hawley – In This City They Call You Love

‘Two For His Heels’ ‘Have Love’ ‘Prism In Jeans’ ‘Heavy Rain’ ‘People’ ‘Hear That Lonesome Whistle Blow’ ‘Deep Space’ ‘Deep Waters’ ‘I’ll Never Get Over You’ ‘Do I Really Need To Know?’ ‘When The Lights Go Out’ ‘‘Tis Night’

Richard Hawley: Un Viaje Melódico a Través del Tiempo

El cantautor inglés Richard Hawley, conocido por su voz barítona y su habilidad para tejer melodías nostálgicas, ha recorrido un camino musical distintivo desde sus inicios en la escena de Sheffield. Tras su paso por las bandas Treebound Story y Longpigs, y una breve estancia en Pulp, Hawley se embarcó en una carrera en solitario que lo ha visto lanzar nueve álbumes de estudio. Desde su debut homónimo en 2001 hasta su más reciente obra Further en 2019, su discografía es un testimonio de su evolución como artista, pasando por el aclamado Cole’s Corner y el introspectivo Truelove’s Gutter. Su música, que abarca desde el indie pop hasta el rockabilly, es un reflejo de su versatilidad y su profundo amor por la tradición musical británica.

